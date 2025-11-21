Tres apunts sobre el pintor tortosí Francesc Gimeno (1)

Francesc Gimeno caminava entre la gent com un silenci atent, amb els ulls oberts a tot el que respirava la ciutat i els camps, amb la mà disposada a capturar la llum que fugia del dia. No hi havia dramatismes en el seu caminar, ni heroïcitats artificials; hi havia la serenitat d’un home que coneixia el pes de la vida i la transformava en color i textura. Els carrers de Barcelona, els arbres dels pobles, els rostres dels desconeguts, tots eren un motiu per fixar el temps, per donar-li forma, per fer-lo etern.
Els seus autorretrats són poemes silenciosos. Cada mirada, cada arruga, cada ombra sobre la cara parla d’una vida contemplada, pensada i estimada. No hi ha teatralitat, no hi ha gest dramàtic: hi ha un home que es mira a ell mateix amb paciència, amb respecte, i que deixa que la pintura sigui l’escriptura de l’ànima. Els traços gruixuts, els colors densos, els fons tancats i profunds són un alè que connecta l’existència amb la matèria, la llum amb la memòria. Pintar era viure, i viure era mirar i transformar tot allò que existia al seu voltant.
No és instint primitiu ni marginalitat el que defineix Gimeno, sinó una lliçó de fidelitat. Fidels a la seva pròpia veu, els seus pinzells no es doblegaven davant de modes ni consignes, sinó que obeïen la veritat interna del que l’artista veia i sentia. Cada paisatge té la densitat del silenci, cada escena urbana, la respiració de la ciutat, cada retrat, la consciència viva del que som. La seva pintura és un diàleg constant entre la llum i l’ombra, entre l’home i el món, entre la mirada que observa i la mà que dibuixa.
La pobresa que Pla dramatitza és aquí una ombra suau, un teló discret que no apaga la llum. Gimeno vivia amb senzillesa, amb austeritat, però el seu art no coneixia restriccions. Cada llenç és un món menut, complet, un univers construït amb paciència i sensibilitat. El seu és un art que no necessita màscares, que no crida, que no exigeix admiració: simplement existeix, profund i íntegre, com l’aire que respiren els arbres o com la llum que cau sobre una plaça qualsevol.
Gimeno ens ensenya que la grandesa no necessita dramatismes. La seua força rau en la constància, en la capacitat de transformar la quotidianitat en eternitat, en la manera com els ulls d’un home poden veure més que la superfície de les coses. Ell ens parla de vida, de temps, de memòria i de bellesa amb cada traç, amb cada ombra, amb cada mirada. És un home real, lliure, intens, i la seua pintura és un cant silenciós: un poema que ens recorda que l’art és la manera de respirar amb plenitud, de mirar amb amor i de viure amb sinceritat.
Gimeno no és un mite, ni un “homenot maleït”. És la poesia que camina, que observa, que transforma la llum en color, la realitat en eternitat, i la vida en pintura. Mentre contemplem els seus llenços, sentim la respiració d’un home que va aprendre a viure a través de la mirada i del pinzell, i que ens parla, encara avui, amb la senzillesa infinita de qui sap que l’art és la més profunda manera d’existir.
