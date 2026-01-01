Traducció de poemes de Rilke (6)

Nadal
Les tempestes d’hivern travessen
el món amb fúria desfermada;
i llavors la nit descendeix
amb ales de neu d’avet perfumada.
Allí, a la llum de les espelmes,
s’alça suau, com un sospir antic,
i travessa els cors errants i fatigats
la fe — tal com en els jorns d’ans.
Et brillen llàgrimes als ulls,
defuges de l’alegria — i plores,
la infantesa es mostra amb un alè d’enyor,
oh, si el món pogués ser com abans…
Plora el teu cor!… les campanes ressonen —
i en una esplendor festiva,
descendeix, damunt d’ales de neu,
la nit, tota perfum d’avet i misteri.
Weihnacht
Die Winterstürme durchdringen
Die Welt mit wütender Macht. –
Da – – sinkt auf schneeigen Schwingen
Die tannenduftende Nacht…
Da schwebt beim Scheine der Kerzen
Ganz leis nur, kaum, daß du’s meinst,
durch arme irrende Herzen
der Glaube – ganz so wie einst…
Da schimmern im Auge Tränen,
du fliehst die Freude – und weinst,
der Kindheit gedenkst du mit Sehnen,
oh, wär es noch so wie einst!…
Du weinst!… die Glocken erklingen –
Es sinkt in festlicher Pracht
Herab auf schneeigen Schwingen
Die tannenduftende Nacht.
