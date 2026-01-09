Traducció de poemes de Rilke (4) Geburt Mariae

NAIXEMENT DE MARIA

Oh, què els devia costar als àngels

no trencar en cant sobtat, encara plorant,

quan sabien: aquella nit naixia l’infant,

l’Únic, que aviat il·luminaria el món sencer.

En silenci oscil·laven, assenyalant el camí

cap al mas solitari de Joaquim,

oh, sentien en l’aire la densitat immensa,

però ningú no podia fer-hi presència.

Ja estaven tots dos fora de si,

el cor colpidíssim pel bullici i l’estrèpit.

Una veïna arribà, curiosa, sense saber què fer,

i l’ancià, caut, va calmar el gemec

d’una vaca fosca. Així mai havia passat abans.

GEBURT MARIAE

O was muß es die Engel gekostet haben,

nicht aufzusingen plötzlich, wie man aufweint,

da sie doch wußten: in dieser Nacht wird dem Knaben

die Mutter geboren, dem Einen, der bald erscheint.

Schwingend verschwiegen sie sich und zeigten die Richtung,

wo, allein, das Gehöft lag des Joachim,

ach, sie fühlten in sich und im Raum die reine Verdichtung,

aber es durfte keiner nieder zu ihm.

Denn die beiden waren schon so außer sich vor Getue.

Eine Nachbarin kam und klugte und wußte nicht wie,

und der Alte, vorsichtig, ging und verhielt das Gemuhe

einer dunkelen Kuh. Denn so war es noch nie.