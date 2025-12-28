Traducció de poemes de Nadal de Rilke (2)

Nadal és el dia més en pau de l’any,

se senten tots els cors fruir i bategar

com rellotges que les hores vesprals saben marcar

Nadal és el dia més calmós de l’any.

Els ulls dels xiquets s’obren ben grans,

com si el que miren volgués créixer encara

i totes les mares es tornen més mares,

car els ulls dels xiquets són ben humans.

Has de sortir defora, pel camp obert,

si vols veure el Nadal intacte i sencer,

com si ton esperit de les urbs res volgués saber

has de sortir defora, pel camp obert.

Allí s’adormen uns cels immensos damunt teu,

reposant en boscos llunyans i nevats,

els camins reviuen sota els teus peus cansats,

quan uns cels immensos s’adormen damunt teu.

I dins d’aquells colossals cels s’encén un estel,

obert en una llum estranya i admirable,

l’enllà s’acosta com una onada lloable,

car dins d’aquells colossals cels s’encén un estel.

Weihnachten ist der stillste Tag im Jahr,

da hörst Du alle Herzen gehn und schlagen

wie Uhren, welche Abendstunden sagen:

Weihnachten ist der stillste Tag im Jahr,

da werden alle Kinderaugen gross,

als ob die Dinge wüchsen die sie schauen,

und mütterlicher werden alle Frauen

und alle Kinderaugen werden gross.

Da musst du draussen gehn im weiten Land

willst du die Weihnacht sehn, die unversehrte

als ob dein Sinn der Städte nie begehrte,

so musst du draussen gehn im weiten Land.

Dort dämmern grosse Himmel über dir

die auf entfernten weissen Wäldern ruhen,

die Wege wachsen unter deinen Schuhen

und grosse Himmel dämmern über dir.

Und in den grossen Himmeln steht ein Stern

ganz aufgeblüht zu selten grosser Helle,

die Fernen nähern sich wie eine Welle

und in den grossen Himmeln steht ein Stern.