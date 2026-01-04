Traducció de poemes de Nadal de Rilke (9)

Nadal — Nit de crisi
Nom aïllat: en aquesta casa calma, de soledat,
jorns esquinçats que no es resistiren
a si mateixos; el somni s’hi diposita
darrere els porticons antics
fins als dos més propers, desperts sense vetlla,
com triats per elegits d’un gest que caça interior,
sense ofici poètic, reclinats només
en el rastre d’homes o soldats sols.
Per tot arreu, silenci,
o carrerons rogencs sense final;
tanmateix busca trobar tan el més proper
com el que resta a la llunyania extrema.
Weihnachten Krisennacht!
Name, eingezelt: in diesem
leisen Haus für Einzelheit,
zergriffne Tage, die nicht widersahen
über sich, das träumt sich still in die
alten Fensterläden zu den beiden
Nächsten wachlos wie erlesen
eines jagenden Vorgangs innerlich
ohne Dichtkunst überliebensgelehnt
Männer oder Soldaten.single
überall stille oder inweglosrotem
Gassenlärm komm jedoch dem nächsten
längstens Entferntem entgegen.
