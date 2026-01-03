Traducció de poemes de Nadal de Rilke (8)

HI HA NITS TAN MERAVELLOSAMENT BLANQUES

Hi ha nits tan idíl·liques i blanques,

que tot és argent ben vist.

Un estel tremola amb sa suau claror ,

com si guiés més d’un devot pastor,

vers un nou Salvador, Jesucrist.

Amples, com sembrat amb pols de diamants,

se’ns mostren el camp i la mar.

i dins dels cors, somniant dolçament,

s’alça una fe sense murs ni cants,

que obra miracles ben serens.

Es gibt so wunderweiße Nächte

Es gibt so wunderweiße Nächte,

drin alle Dinge Silber sind.

Da schimmert mancher Stern so lind,

als ob er fromme Hirten brächte

zu einem neuen Jesuskind.

Weit wie mit dichtem Demantstaube

bestreut, erscheinen Flur und Flut,

und in die Herzen, traumgemut,

steigt ein kapellenloser Glaube,

der leise seine Wunder tut.