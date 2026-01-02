Emigdi Subirats i Sebastià

2 de gener de 2026
Traducció de poemes de Nadal de Rilke (7)

NADAL
Les tempestes d’hivern es llencen
per un món amb fúria enardit.
Damunt d’ales de neu que bressen,
la nit descendí amb perfum d’avet florit.

A la llum tènue de les espelmes,
flota tan lleu que ni ho sabràs,
travessa els cors errants i tendres
la fe ancestral que ja no veuràs.

Als ulls et brillen llàgrimes plenes,
fuges d’alegria — i plores baix,
recordes la infantesa amb penes:
oh, si tornés aquell temps d’antany…

Plores!… sonen les campanes,
solemne cau la nit amb bondat;
amb ales de neu que dansen planes,
descendeix l’avet ben trellat.


Weihnacht
Die Winterstürme durchdringen
Die Welt mit wütender Macht. –
Da – – sinkt auf schneeigen Schwingen
Die tannenduftende Nacht…

Da schwebt beim Scheine der Kerzen
Ganz leis nur, kaum, daß du’s meinst,
durch arme irrende Herzen
der Glaube – ganz so wie einst…

Da schimmern im Auge Tränen,
du fliehst die Freude – und weinst,
der Kindheit gedenkst du mit Sehnen,
oh, wär es noch so wie einst!…

Du weinst!… die Glocken erklingen –
Es sinkt in festlicher Pracht
Herab auf schneeigen Schwingen
Die tannenduftende Nacht.

