Traducció de poemes de Nadal de Rilke (4)

El vespre es fa present travessant
un indret remot i plàcid de pinars nevats.
Després prem la faç de gebre hivernal
contra tots els finestrals, tot escoltant.
I cada llar s’amarra a la quietud;
els ancians, als balancins, mediten,
les mares tenen aire de reines,
els xiquets no gosen començar
el joc. Les minyones ja no filen.
El vespre escolta el batec de dins,
i dintre escolten l’alè de fora.
DER ABEND KOMMT
Der Abend kommt von weit gegangen
durch den verschneiten, leisen Tann.
Dann presst er seine Winterwangen
an alle Fenster lauschend an.
Und stille wird ein jedes Haus;
die Alten in den Sesseln sinnen,
die Mütter sind wie Königinnen,
die Kinder wollen nicht beginnen
mit ihrem Spiel. Die Mägde spinnen
nicht mehr. Der Abend horcht nach innen,
und innen horchen sie hinaus.
