Traducció de poemes de Nadal de Rilke (4)

El vespre es fa present travessant

un indret remot i plàcid de pinars nevats.

Després prem la faç de gebre hivernal

contra tots els finestrals, tot escoltant.

I cada llar s’amarra a la quietud;

els ancians, als balancins, mediten,

les mares tenen aire de reines,

els xiquets no gosen començar

el joc. Les minyones ja no filen.

El vespre escolta el batec de dins,

i dintre escolten l’alè de fora.

DER ABEND KOMMT

Der Abend kommt von weit gegangen

durch den verschneiten, leisen Tann.

Dann presst er seine Winterwangen

an alle Fenster lauschend an.

Und stille wird ein jedes Haus;

die Alten in den Sesseln sinnen,

die Mütter sind wie Königinnen,

die Kinder wollen nicht beginnen

mit ihrem Spiel. Die Mägde spinnen

nicht mehr. Der Abend horcht nach innen,

und innen horchen sie hinaus.