Traducció de poemes de Nadal de Rilke (3)

ADVENT
El vent empeny pel bosc d’hivern
el ramat blanc com un pastor,
i el pi ja sent que prompte serà
llum pura, arbre de resplendor.
I escolta atent. Als camins blancs
estén les rames, ja preparat,
s’oposa al vent i creix enllà
cap a la nit de santedat.
ADVENT
Es treibt der Wind im Winterwalde
die Flockenherde wie ein Hirt,
und manche Tanne ahnt, wie balde
sie fromm und lichterheilig wird;
und lauscht hinaus. Den weißen Wegen
streckt sie die Zweige hin – bereit,
und wehrt dem Wind und wächst entgegen
der einen Nacht der Herrlichkeit.
