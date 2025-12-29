Traducció de poemes de Nadal de Rilke (3)

ADVENT

El vent empeny pel bosc d’hivern

el ramat blanc com un pastor,

i el pi ja sent que prompte serà

llum pura, arbre de resplendor.

I escolta atent. Als camins blancs

estén les rames, ja preparat,

s’oposa al vent i creix enllà

cap a la nit de santedat.

ADVENT

Es treibt der Wind im Winterwalde

die Flockenherde wie ein Hirt,

und manche Tanne ahnt, wie balde

sie fromm und lichterheilig wird;

und lauscht hinaus. Den weißen Wegen

streckt sie die Zweige hin – bereit,

und wehrt dem Wind und wächst entgegen

der einen Nacht der Herrlichkeit.