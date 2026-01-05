Traducció de poemes de Nadal de Rilke (10)

El naixement de Crist

Si no haguesses tingut el candor intens,

com et podria il·luminar la nit?

Mira, el Déu que als pobles mostrava rigor,

s’aferra i ve al món amb tot el seu amor.

L’havies imaginat més gran, més immens?

Què és la grandesa, sinó un camí clar,

que travessa totes les mesures sense parar?

Ni estrella ni cometa tenen ruta tan certa,

i mira, aquests reis, amb la seua ofrena descoberta,

porten fins al teu llit tresors i lluentor.

Tresors que consideren els més preuats,

potser et sorprèn aquest encanteri inesperat;

però mira els plecs del teu senzill llençol,

com ja ho supera tot amb el seu dolç consol.

Tot l’ambre que de lluny han portat,

tota joia d’or i espècies que han embriagat,

es perd en el temps, fugaç com la brisa,

i al final només queda res que encisa.

Però (veuràs) ell porta alegria veritable,

un goig etern, senzill i inigualable.

Die Geburt Christi

Hättest du der Einfalt nicht, wie sollte

dir geschehn, was jetzt die Nacht erhellt?

Sieh, der Gott, der über Völkern grollte,

macht sich mild und kommt in dir zur Welt.

Hast du dir ihn größer vorgestellt?

Was ist Größe? Quer durch alle Maße,

die er durchstreicht, geht sein grades Los.

Selbst ein Stern hat keine solche Straße.

Siehst du, diese Könige sind groß,

und sie schleppen dir vor deinen Schoß

Schätze, die sie für die größten halten,

und du staunst vielleicht bei dieser Gift -:

aber schau in deines Tuches Falten,

wie er jetzt schon alles übertrifft.

Aller Amber, den man weit verschifft,

jeder Goldschmuck und das Luftgewürze,

das sich trübend in die Sinne streut:

alles dieses war von rascher Kürze,

und am Ende hat man es bereut.

Aber (du wirst sehen): Er erfreut.