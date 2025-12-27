Traducció de poemes de Nadal de Rilke (1)

Idil·li de Nadal
Un vel d’hivern, tan fi i tan lleu,
ben d’hora cobreix camp i bosc.
Com l’eriçó i l’estany que es veu,
la natura també s’endinsa en son.
El fred dirigeix les onades,
fins que el llac reposa, quiet.
I l’albir, en tantes contrades,
fa que l’ànima siga clement.
El bon tec desborda l’estança,
i el silenci estén els braços enllà.
més d’un banya el somni d’esperança,
que regnen la pau i el benestar.
Ara els cors s’obren de bat a bat,
fan que la pietat hi entri igualment,
perquè a tot arreu, a Nadal,
el xiquet Jesús repose content.
Weihnachtsidylle
Ein zarter weißer Winterschleier
legt sich bald über Wald und Flur
So wie der Igel und der Weiher
legt sich auch schlafen die Natur
Die Kälte dirigiert die Wellen
bis dass der See in Ruhe liegt
und Demut grüßt an vielen Stellen
bis manche Seel’ in Achtung wiegt
Die Stimmung überfüllt den Raume
und Stille spannt die Arme breit
So mancher badet in dem Traume
das Frieden herrscht und Einigkeit
Nun öffnen Herzen weit die Pforten
und lassen auch das Mitleid rein
damit an allen Weihnachtsorten
das Christkind kann zufrieden sein
Us ha agradat aquest article? Compartiu-lo!