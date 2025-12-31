Traducció de poemes de Nadal de Richte (5)

Bosc d’hivern
Els alts avets respiren aspres
en la neu flonja de l’hivern,
son resplendor s’abriga a cada rama.
Els camins blancs s’esvaeixen,
les estances acollidores retornen l’alè.
Llavors canta el rellotge, els xiquets tremolen:
al forn verd espetega un tió
i s’ensorra en clares tempestes de flama.
I a fora, en el voleiar dels flocs,
el jorn blanc s’alça fins a l’eternitat.
Winterwald
Die hohen Tannen atmen heiser
im Winterschnee, und bauschiger
schmiegt sich sein Glanz um alle Reiser.
Die weißen Wege werden leiser,
die trauten Stuben lauschiger.
Da singt die Uhr, die Kinder zittern:
Im grünen Ofen kracht ein Scheit
und stürzt in lichten Lohgewittern, –
und draußen wächst im Flockenflittern
der weiße Tag zur Ewigkeit.
