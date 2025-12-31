Traducció de poemes de Nadal de Richte (5)

Bosc d’hivern

Els alts avets respiren aspres

en la neu flonja de l’hivern,

son resplendor s’abriga a cada rama.

Els camins blancs s’esvaeixen,

les estances acollidores retornen l’alè.

Llavors canta el rellotge, els xiquets tremolen:

al forn verd espetega un tió

i s’ensorra en clares tempestes de flama.

I a fora, en el voleiar dels flocs,

el jorn blanc s’alça fins a l’eternitat.

Winterwald

Die hohen Tannen atmen heiser

im Winterschnee, und bauschiger

schmiegt sich sein Glanz um alle Reiser.

Die weißen Wege werden leiser,

die trauten Stuben lauschiger.

Da singt die Uhr, die Kinder zittern:

Im grünen Ofen kracht ein Scheit

und stürzt in lichten Lohgewittern, –

und draußen wächst im Flockenflittern

der weiße Tag zur Ewigkeit.