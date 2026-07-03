Traducció d’altres poemes de Rilke (9): Die Hohen Tannen atmen heiser

Die hohen Tannen atmen heiser
im Winterschnee, und bauschiger
schmiegt sich sein Glanz um alle Reiser.
Die weißen Wege werden leiser,
die trauten Stuben lauschiger.
Da singt die Uhr, die Kinder zittern:
im grünen Ofen kracht ein Scheit
und stürzt in lichten Lohgewittern, –
und draußen wächst im Flockenflittern
der weiße Tag zu Ewigkeit.
En la neu d’hivern els alts avets
amb veu fonda respiren, la resplendor
més esponjosa urpeja a cada rama.
Les acollidores estances escolten millor
i les senderes blanques es tornen silencioses,
Llavors canta el rellotge, tremolen els xiquets:
dins l’estufa verda cruix un tió
i s’ensorra en tempestes de flames lluminoses,
fins a l’eternitat a fora va creixent,
entre el voleiar dels flocs, ben blanc elTann jorn.
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