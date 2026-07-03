Traducció d’altres poemes de Rilke (9): Die Hohen Tannen atmen heiser

Die hohen Tannen atmen heiser

im Winterschnee, und bauschiger

schmiegt sich sein Glanz um alle Reiser.

Die weißen Wege werden leiser,

die trauten Stuben lauschiger.

Da singt die Uhr, die Kinder zittern:

im grünen Ofen kracht ein Scheit

und stürzt in lichten Lohgewittern, –

und draußen wächst im Flockenflittern

der weiße Tag zu Ewigkeit.

En la neu d’hivern els alts avets

amb veu fonda respiren, la resplendor

més esponjosa urpeja a cada rama.

Les acollidores estances escolten millor

i les senderes blanques es tornen silencioses,

Llavors canta el rellotge, tremolen els xiquets:

dins l’estufa verda cruix un tió

i s’ensorra en tempestes de flames lluminoses,

fins a l’eternitat a fora va creixent,

entre el voleiar dels flocs, ben blanc elTann jorn.