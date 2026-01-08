Traducció d’altres poemes de Rilke (3) Ich weiß es im Traum, und der Traum hat recht

Ho sé del somni, i el somni diu la veritat,
Ho sé del somni,
i el somni no ha dubtat:
necessito espai complert,
com si jo fos un llinatge sencer.
No em va engendrar una mare tan sols.
Mil mares, fent els dols,
al noi malalt, fet de plors,
a qui donaren la vida i contorn.
van perdre mil vides, sense retorn,
Ich weiß es im Traum, und der Traum hat recht
Ich weiß es im Traum,
und der Traum hat recht:
Ich brauche Raum
wie ein ganzes Geschlecht.
Mich hat nicht Eine Mutter geboren.
Tausend Mütter haben
an den kränklichen Knaben
die tausend Leben verloren,
die sie ihm gaben.
