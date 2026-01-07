Traducció d’altres poemes de Rilke (2) Du musst das Leben nicht verstehen/ no cal que entengues la vida

No cal que entengues la vida,

serà llavors com festa florida.

I deixa que cada dia et passe

com un xiquet que, malgrat el dol

sàpiga sempre què vol,

i es deixa regalar moltes flors.

A recollir-les i guardar-les,

això el xiquet mai no pensa.

Les treu del cabell amb dolça tendresa,

on abans restaven amb tanta bellesa,

i estira les mans cap a noves roses

en els estimats anys joves.

Du musst das Leben nicht verstehen

Du musst das Leben nicht verstehen,

dann wird es werden wie ein Fest.

Und lass dir jeden Tag geschehen

so wie ein Kind im Weitergehen von jedem Wehen

sich viele Blüten schenken lässt.

Sie aufzusammeln und zu sparen,

das kommt dem Kind nicht in den Sinn.

Es löst sie leise aus den Haaren,

drin sie so gern gefangen waren,

und hält den lieben jungen Jahren

nach neuen seine Hände hin.