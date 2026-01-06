Traducció d’altres poemes de Rilke (1): Volksweise/ Cançó popular

Cançó popular
Em commou tant
la tonada del poble errant,
s’esmuny al cor dolçament,
i el deixa ple d’encant.
Quan un infant suaument
canta mentre escata patates,
la tonada ressona encara
en els somnis de les nits grates.
Encara que vages lluny,
travessant terres i anys,
al fons dels temps, estranys,
tostemps torna als teus afanys.
Volksweise
Mich rührt so sehr
böhmischen Volkes Weise,
schleicht sie ins Herz sich leise,
macht sie es schwer.
Wenn ein Kind sacht
singt beim Kartoffeljäten,
klingt dir sein Lied im späten
Traum noch der Nacht.
Magst du auch sein
weit über Land gefahren,
fällt es dir doch nach Jahren
stets wieder ein.
