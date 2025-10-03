SOTA LO CEL DE FOC: L’ALGUER

La calma abans del tro
L’Alguer es desvetllava aquell 17 de maig de 1943 amb una pau sospitosa. Lo sol daurava les muralles antigues i la mar semblava un llençol blau sense ni un ondet. Al carrer de Sant Francesc, la jove Irene Canu estenia la roba mentre pensava en com escapar de la monotonia del conflicte bèl·lic. Tenia disset anys i, encara que somniava en fer cap a Càller o a Roma, sabia que de moment el seu lloc era allí, amb sa mare Caterina i lo seu germanet Franceschino.
Tot i les mancances, la vida intentava seguir el seu curs. Lo forn de Don Gavinuccio obria a l’hora deguda cada matí, era aleshores quan l’olor de pa acabat de fer es mesclava amb la fum de les cuines a llenya. La gent parlava fluixet, amb recel, i evitava fer comentaris compromesos, car qualsevol comentari podia ser escoltat pels confidents dels mandataris del règim feixista imperant.
Mentrestant, a prop del port, l’Antoni Simon Mossa prenia apunts en un quadern. Arquitecte, pensador i defensor perenne de la cultura algueresa, Mossa observava amb preocupació la militarització de la ciutat. Sabia que el front s’acostava i que, tard o d’hora, la seva estimada Barçaruneta deixaria de ser invisible als ulls dels capitosts de la destrucció. A la seva llibreta escrivia versos, idees per projectes de reconstrucció, i reflexions sinceres sobre la importància de preservar la llengua catalana com a fonament de la identitat algueresa.
Lo cel trencat
Corrien les 22:40, lo cel es tornà de plom. Vint-i-vuit bombarders B-17 nord-americans, escortats per avions de caça, aparegueren a l’alçada de la badia. L’objectiu era més que evident: l’aeroport militar de Fertilia i les estructures portuàries. Tanmateix, fou la ciutat sencera que rebé l’embranzida.
La Maria, en veure’ls, corregué cap a la casa.
– Mama! Els avions!, cridà.
Caterina ja recollia Franceschino als seus braços. Sense pensar-ho dues vegades, sortiren corrent cap a la cova de la Punta Negra, on molts ja s’anaven refugiant. Altres famílies s’amagaven sota els cellers, o davallaven als soterranis del vell convent dels franciscans.
En aquells instants, una bomba caigué prop de l’església de Sant Miquel. Algunes cases s’ensorraren, uns cristalls esclataren amb força, i lo barri de Sant Agustí quedà destrossat. Lo vell Tonino Masu, pescador molt conegut del port, morí entre xarxes i fustes. L’impacte trencà també una part considerable de la muralla, prop del carrer del Carme, i una altra bomba impactà greument a l’escola del carrer de Santa Anna, buida per sort.
Dins la Fosca
A la cova, tot era silenci, tret del plor incessant dels minyons i les pregàries de les beates carregades de por sobre la fi del món. Irene abraçava fort Franceschino. Sentia les bombes com si fos lo mateix cor qui s’esquerdava. Dins d’aquell espai humit, centenars d’algueresos recitaven uns goigs en un català senzill, antic i viu.
Com la nostra protectora de cada temps sou estada, siau sempre nostra advocada, de Vallverd Nostra Senyora. En les nostres afliccions prompta sou a consolar-nos i d’aquelles alliberar-nos en totes les ocasions. En les nostres oracions vos facin intercessora.
Lo senyor Rafel Marescas, antic mestre de música, tocava suaument una melodia amb una flauta feta a mà. Aquell so trencava la tensió com un fil de llum dins les tenebres. Algunes dones cantaven fluixet per calmar els infants. La llengua catalana servia com a refugi i escut.
A fora, l’Antoni Simon Mossa ajudava a evacuar gent ferida del Mercat Vell, ara reduït a pols i runa. Lo sabater Giovanni Chessa restava atrapat, i morí poc després mentre esperava auxili. Sor Anna Caterina, al convent de les Clarisses, salvà una dotzena de minyons, portant-los al celler entre explosions i fum. Quan una bomba caigué a prop, una de les columnes del claustre es trencà, però el sostre resistí, com si la fe hagués fet de muralla.
Després de la tempesta
Quan l’alarma cessà, l’Alguer era una caricatura de ciutat. Els carrers estaven coberts de runa i les famílies ploraven pèrdues irreparables. Més de 120 morts i desenes de ferits sumaven una xifra esfereïdora. L’hospital civil, sota la direcció del doctor Pietro Satta Branca, feia el que podia. No hi havia prou mantes, ni prou medicaments, ni prou metges, ni prou monges infermeres. Amb tot, hi havia mans, cors i voluntat.
Els dies que seguiren foren de reconstrucció. La Irene i sa mare ajudaven a fer pa i repartir- lo. Lo petit Franceschino, encara tremolós, dormia al costat d’elles cada nit. L’esperit del poble no s’havia trencat. Les monges obrien els patis per a acollir les famílies sense sostre. El seminarista Francesc Manunta, amb només 15 anys, ajudava el pare Emmanuele a organitzar pregàries i trobades per confortar els ànims.
Antoni Simon Mossa escrigué en lo seu diari:
Ens han bombardejat, però no han pogut matar la nostra ànima. L’Alguer parla encara en la seva llengua, canta encara les seves cançons.
La ciutat que no calla
Quan els aliats arribaren el 1944, la ciutat encara feia olor de fum. Emperò l’Alguer, amb les seves muralles velles i lo cor jove, seguia viva. La gent començà a restaurar cases, a obrir les botigues, a cantar de nou a les barberies que hi havia a cada cantonada. Els rectors de les parròquies celebraven misses. Tornaren a sonar les riuades de la vida pels carrers, i també les paraules en aquell català resistent.
I és que les cançons en alguerès tornaren a sentir-se a les places: La Carabassa, Lo Criassiò… La llengua catalana resistia, com ho havia fet durant centúries.
La Irene, que ara treballava com a ajudant a la biblioteca municipal, començà a anotar les seues remembrances en una llibreta. Sabia que la memòria esdevenia també una forma de lluita. Franceschino, anys més tard, contaria als seus fills la història d’aquell dia que lo cel caigué damunt l’Alguer. Entre contes i records, la ciutat no deixaria mai de viure amb el parlar de casa.
Arrels sota la cendra
Amb el pas dels mesos, l’Alguer començà a recuperar no sols els habitatges, sinó també la memòria. El professor Àngel Martinelli, que havia tornat de Roma, impulsà la creació d’un petit arxiu oral. Irene hi col·laborava transcrivint relats de testimonis, i enregistrant amb una vella màquina gravadora les veus de les dones que havien sobreviscut el bombardeig.
Els minyons tornaven a jugar al carrer, i en diumenge a la tardada la gent pujava a la
muralla per veure la posta de sol.
– Mira, Franceschino, aquí és on va caure una bomba, deia Irene, i ara hi ha un ametller. La
vida sempre troba camí.
Lo llegat de les paraules
L’any 1955, Antoni Simon Mossa fou convidat a fer una conferència a Sàsser sobre la reconstrucció de les ciutats sardes. En el seu discurs, va parlar de l’Alguer com a exemple viu de resistència cívica i cultural. Va citar versos de poetes algueresos, i parlà de la necessitat de protegir no sols els edificis, sinó també l’ànima de les ciutats: la seva llengua, la seva gent.
Quan jo seré una part de tu
i els meus llavis t’hauran tret el perfum,
em deixaré portar sobre les ones
del meu deliri saborós de plor.
Irene, que ara feia classes a l’escola, llegia aquells mateixos versos als seus alumnes.
– No és sols una llengua del passat, – deia -, sinó una clau per entendre qui som.
I Franceschino, ara jove mecànic, feia servir un seguit d’expressions catalanes amb els
seus amics, barrejant-les amb l’italià i lo sard com una melodia antiga que mai no s’oblida.
La veu del vent
Amb el temps, Franceschino deixà enrere el diminutiu. Passava a ser Francesc Canu. No tan sols mecànic, sinó també poeta i cantautor. Inspirat pels records d’infantesa, per les històries de sa mare, per les bombes que causen sang i les cançons que donen joia, començà a compondre lletres en alguerès que parlaven de la guerra, de la pau, de la memòria. La guitarra l’acompanyava arreu, com una amiga fidel que reflectia tots els anhels.
El seu primer recull, Paraules entre runes, fou autoeditat el 1968 i circulà de mà en mà entre joves que sentien que l’alguerès no havia de morir en boca d’antics. Francesc cantava sovint al Cafè Reale, i a les places durant les festes més assenyalades. Un dels seus temes més coneguts, Lo cel de foc, esdevindria himne no oficial de tota una generació.
Irene l’escoltava des de la primera fila, sempre amb un mocador negre i un somriure serè.
-Francesc, – li deia -, tu cantes per tots los que ja no hi són
Quan lo cel se tornà de foc,
no sabíem si era dia o nit,
i l’Alguer plorava en silenci,
sota runes, pols i crit.
Però dins la cova cantàvem,
d’una veu fonda i fidel,
amb lo cor ple d’esperança,
sota un cel trencat de gel.
Cantam encara, cantam tots junts,
amb llengua antiga i braç valent,
perquè no mor lo que viu fort,
i dins la veu cantam tots al vent.
Herència d’una veu
El 1976, Francesc fou convidat a cantar a Barcelona, en el marc de les jornades de poesia catalana resistent. En eixa terra llunya llunya dara banda da ponent, com deixà escrit un històric de la poesia local. Allà conegué poetes tortosins, mallorquins, rossellonesos, andorrans o alacantins. Sobretot, descobrí que el seu català, l’alguerès, era una peça estimada dintre d’un mosaic molt més ampli. Cantà a l’Ateneu Barcelonès amb llàgrimes als ulls però l’orgull al pit.
A la tornada, fundà l’Associació Cultural País Català, per a la promoció del cant i la llengua a les escoles. Va treure a la llum dos discs més: Veus de muralla i Llum de calç. El 1983, rebé la Medalla d’Or de la ciutat de l’Alguer, en el lliurament de la qual el propi síndic pronuncià unes frases emotives:
Amb aquesta Medalla d’Or, l’Alguer reconeix la dedicació i el compromís envers la nostra ciutat, la nostra llengua i la nostra cultura, que perduraran en la memòria de les generacions futures.
En un dels seus darrers concerts, ja amb la veu trencada pels anys, digué:
– No cant per ser escoltat. Cant per ser recordat. Cant perquè no regni l’oblit. Cant per la meva gent. Cant per l’Antoni Mossa i els Antonis Mosses que hi ha hagut i hi haurà.
Amb veu ferma i cor valent,
vas alçar el crit de la terra,
perquè el sard ardent
no oblidi mai la seva guerra.
I així, la veu de Francesc Canu esdevingué llegat, memòria i camí.
