Setmana de la Memòria Històrica a Tortosa: educació, art i record contra l’oblit

Aquests dies s’està celebrant a Tortosa una nova edició de la Setmana de la Memòria Històrica, una iniciativa educativa i cultural impulsada pel Taller de Memòria de l’Institut Dertosa, amb l’objectiu de commemorar un dels episodis més tràgics de la història recent de la ciutat: els bombardejos del 15 d’abril de 1938, en ple conflicte bèl·lic.
En aquella jornada luctuosa, Tortosa va patir un dels atacs aeris més devastadors de tot el conflicte, amb una intensitat destructiva tan elevada que sovint s’ha comparat amb la destrucció de Gernika, fet que ens dona peu al sobrenom de “la Gernika catalana”. La ciutat va ser objectiu de desenes d’atacs entre 1937 i 1938, en el context de l’ofensiva aèria sobre el front de l’Ebre, deixant una empremta profunda en la memòria col·lectiva.
Una gimcana per reviure la història
Entre les activitats més destacades d’enguany hi ha la cursa d’orientació La Tortosa bombardejada pel franquisme, una proposta pedagògica que transforma la ciutat en un espai d’aprenentatge viu. L’alumnat recorre carrers i punts emblemàtics mentre descobreix testimonis, fets històrics i conseqüències dels bombardejos sobre la població civil.
La ruta: Tortosa, la Gernika catalana
També tindrà lloc la ruta memorial Tortosa, la Gernika catalana, que explica per què la ciutat ha estat comparada amb la localitat basca: la intensitat dels bombardejos i la concentració de destrucció la van convertir en un dels punts més castigats de tota Europa durant la guerra. Aquesta activitat posa el focus en la vida quotidiana sota les bombes i en la reconstrucció posterior de la ciutat.
Amat-Piniella i la literatura contra el silenci
Un altre dels moments centrals serà la inauguració de l’exposició Joaquim Amat-Piniella: escriure contra el silenci, dedicada a l’escriptor Joaquim Amat-Piniella, autor de K.L. Reich. La mostra reivindica la seva obra com un crit contra l’oblit i la deshumanització, i connecta la seua experiència als camps de concentració amb altres formes de repressió i exili del segle XX.
També s’organitza la xerrada La resistència guerrillera contra Franco a càrrec de Joan Boada de l’Amical de Guerrillers de Catalunya.
La tasca del DEMDE Ebre i els premis Petjades: recerca i memòria viva
La setmana també posa en valor la feina del DEMDE Ebre, un projecte dedicat a la recuperació i divulgació de la memòria democràtica a les Terres de l’Ebre i a tota Catalunya. La seua tasca combina recerca històrica, assessorament educatiu i creació de materials didàctics perquè les noves generacions coneguen els fets del passat recent i en reflexionin críticament.
Dijous es van lliurar a l’institut-escola El Perelló els premis de memòria històrica Petjades, en català i anglès, en un acte que reconeix la feina rigorosa de l’alumnat. Els estudiants han dut a terme una recerca exhaustiva sobre la Guerra de 1936-1939, l’exili i la repressió, amb l’objectiu que no s’oblidin els moments més fatídics de la nostra història col·lectiva.
Entre els treballs premiats hi ha textos sobre l’exili a Argelers de la Marenda, els camps de refugiats de la retirada republicana, i també testimonis de l’anomenat exili interior, sovint silenciat però igualment colpidor.
En aquest marc es recupera una frase que ressona amb força en tots els projectes de la setmana d’Artur Badia i Desumvila: escric perquè la memòria venci l’oblit.
Un compromís amb el present
La Setmana de la Memòria Històrica de l’institut Dertosa no és només un exercici de remembrança, sinó una eina educativa i cívica. A través de la història local, un centre educatiu reivindica el valor de la memòria com a antídot contra l’oblit, la indiferència i la repetició de les errades del passat.
