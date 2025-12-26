Recordant les veus que honoren el català: Bladé, Fabra i l’amor pel país

El passat 23 de desembre van complir-se 30 anys del traspàs d’Artur Bladé i Desumvila (Benissanet, 1907-Barcelona, 1995): un dels màxims memorialistes de la literatura catalana, cronista de l’exili, i una de les plomes més brillants de les lletres catalanes del segle XX. La seua obra és un testimoni viu de la memòria col·lectiva i de la passió per la terra, un autèntic espill on es reflecteix la fidelitat a la llengua i a la cultura del país. Bladé va consagrar la seua vida a escoltar les veus de l’exili i a preservar la veu pròpia d’una generació que havia vist truncada els seus records i els seus camins pel feixisme. De fet, en la biografia Artur Bladé, escriure la memòria, el canareu Josep Sancho ens posa al descobert l’enorme tasca literària del benissanetà, així com duresa de la diàspora d’una manera concisa.
Justament el 25 de desembre va fer 77 anys de la mort de Pompeu Fabra, probablement el català més important de la història, com a artífex del corpus que va donar forma al català modern. Davant d’aquesta efemèride em va vindre de gust rellegir Contribució a la biografia de mestre Fabra, un llibre fruit de converses nodrides en un bar amb el filòsof Francesc Pujols quan eren membres de la residència d’intel·lectuals de Montpeller l’any 1941. Ens trobem davant d’un viatge literari amb descobriments fascinants sobre la seua persona. Escrita pel mateix Bladé, aquesta obra mostra la fidelitat absoluta al català i la passió de l’il·lustre lingüista per defensar‑lo quan pràcticament no s’utilitzava per escrit.
Pompeu Fabra va comprendre de ben jove que començar una carta als nebots amb l’expressió “queridos sobrinos” era una falsedat. Aquesta mateixa expressió la usava el poeta Gerard Vergés per referir-se al fet que la llengua nativa no pot ser substituïda. Tots dos tenien formació científica, però la seua gran passió era la parla en què sonà el seu primer bagit quan del mugró matern la dolça llet bevien, com evocava Aribau en la seua Oda a la pàtria, publicada al diari El Vapor de Barcelona e 24 d’agost de 1833. La cura de Fabra pel català — no només com a eina sinó com a patrimoni viu— ha estat un far per a tots els conreadors de la llengua que es parla de les Corberes al Segura, i del Cinca, amb la barca del temps amb el vent de llevant, a l’Alguer.
Mestre Fabra fa cinc cèntims de la feina normativista realitzada des de la revista L’Avenç, des de la qual van lluitar per abolir l’anarquia ortogràfica vigent. També fa esment d’escriptors i intel·lectuals importants contraris a les noves normes: Mossèn Collell, Narcis Oller.
Al final del llibre, Bladé també relata la faceta d’excursionista del Mestre: eren anys en què estimar la terra significava estimar el país i la parla. Fabra, observador atent del paisatge, recorria trajectes com el de Barcelona a Camprodon, on descrivia el territori i parlava amb tothom per descobrir paraules i reconèixer accents, sempre atent a la riquesa lingüística.
Aquest amor per la llengua i la natura connecta amb la figura de Curt Wittlin, el savi suís que va va viure vora l’Ebre i va ser un dels grans medievalistes de la llengua catalana. Wittlin (Reinach, Basilea, 1941 – Tortosa, 2019) va ser tot un expert en la literatura catalana medieval. Va ser coautor amb Narcís Garolera de l’edició de Del Canigó a l’Aneto. Les excursions de 1882 i 1883 —on el text verdaguerià s’ofereix amb precisió i itineraris detallats—, un exemple de com la cultura i la llengua es troben en la memòria del paisatge. També va editar De la Maladeta al Canigó. Cinquanta visions del Pirineu català que recull textos de pirineistes i prosistes que han estimat la serralada.
Wittlin, com Fabra, Bladé i Vergés, trobava en el contacte amb la terra i els camins una manera de connectar amb la llengua i la cultura. La seua fidelitat al català no va ser només acadèmica, sinó vital, i durant els darrers quinze anys de la seua vida va viure a Tortosa i a Roquetes, estimant la gent, la terra i la parla dialectal que va fer seua fins al darrer instant. Personalment, li vaig voler fer un homenatge a Wittlin deixant els esmentats llibres seus en espais d’encreuament de llibres a la parròquia andorrana d’Encamp, per recordar el llegat tangible de les seues lectures i escrits.
Tornant a Mestre Fabra, enterrat a Prada de Conflent, on va viure durant l’exili, el record esdevé també el de la Retirada i el pas de centenars de milers de republicans que fugien del feixisme. Prada honora Fabra, i Fabra honra la llengua catalana. Llegir Bladé, Fabra, Wittlin o Vergés és tornar a una fidelitat tenaç, gairebé obstinada, a la llengua i al país. Com deia Fabra, «cal no abandonar mai ni la tasca ni l’esperança». El català, com la terra, necessita amor i cura. És la veritable raïl dels Països Catalans.
