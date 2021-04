Poetes catalans (325): Joan Francesc Ferrer i Ribas

Joan Francesc Ferrer Ribas va nàixer a Sant Francesc de Formentera el 1968.

* Conrea una poesia on predomina l’interès per la forma i per la temàtica vivencial.

* Col·laborador habitual del suplement de poesia Gavella (1988-1991) de la revista ADN.

* Des de 1990 ha participat en diverses lectures poètiques organitzades amb motiu de les Festes de Santa Maria a Formentera.

* És membre de l’Obra cultural balear

BREU ANTOLOGIA POÈTICA

ET IN SECULA SECULORUM

Deixar-te per un temps ben segur serà com

abandonar la dona que, per sempre, s´estima.

Sols amb tu, Poesia, vaig aprendre quelcom

que seria, amb d´altres, com una pantomima.

El que visquérem junts ho sabrà prest tothom

que vulgui descobrir el que mon cor sublima

i com s´ha d´adorar tan sols la dona prima

referint-se a ella amb un simple pronom

per no fer-la baixar de damunt la tarima

i que sigui com totes les que tenen un nom

per presumir davant d´aquell que s´aproxima.

Per contra, humilment, sense ser cap prohom

jo m´aprop amb el cor a la de més renom

i a canvi de no-res gustosament s´arrima.

Sense autoestima no hi ha coratge

sense coratge no hi ha dignitat

sense dignitat no hi ha respecte

sense respecte no hi ha llibertat

sense llibertat no hi ha igualtat

sense igualtat no hi ha fraternitat

manar x servir

servir x manar

INTENT DE SONET- XEICSPIR

I si Xeicspir va ser un déu del panteó

capaç d´estar per sobre d´aquest home mortal

convertit en actor de l´obra teatral

de la qual cada dia se n´aprèn el guió.

I si Xeicspir va treure de cada personatge

la màscara que porta i també la disfressa

posant un mirall front llur ombra més espessa

per tal que cadascun en descobrís la imatge.

I si Xeicspir mostrà de manera molt clara

que malgrat tot la vida és més aviat molt fosca

i que res no val tant com aquest moment d´ara.

Aleshores, què sóc sinó com una mosca

escrivint mots vulgars i d´una forma tosca;

si queda res per dir darrere d´ell encara.