Poetes catalans (323): Pere Rovira i Planas

Pere Rovira i Planas va nàixer a Vila-seca de Solcina, Tarragonès, el 1947. És poeta, novel·lista, assagista i traductor. Doctor en filologia. És professor emèrit de la Universitat de Lleida, on ha treballat durant més de trenta anys impartint assignatures de poesia moderna. Viu a Alpicat, Segrià.

* Actualment, hi dirigeix l'”Aula de poesia” i la col·lecció “Versos”.

* També col·labora en el Màster de Creació Literària de la Universitat Pompeu Fabra de Barcelona.

* La seua obra ha estat traduïda al castellà, a l’anglès, al gallec, al francès i al rus.

Novel·la

* L’amor boig. 2007. Premi Ciutat de Barcelona http://www.proa.cat/ca/llibre/l-amor-boig_9168.html Les guerres del pare. 2013

Proses íntimes

* Diari sense dies.1998-2003. 2005. http://www.proa.cat/ca/llibre/diari-sense-dies-1998-2003_7511.html Música i pols. 2019.

Poesia

* La segona persona. 1979 Distàncies. 1981. Premi Vicent Andrés Estellés Cartes marcades. 1988 Cuestión de palabras. 1995. Antologia bilingüe català/castellà. La vida en plural 1996 La mar de dins 2003. Premi Carles Riba http://www.proa.cat/ca/llibre/la-mar-de-dins_8374.html Poesia 1979-2004 2006. http://www.proa.cat/ca/llibre/poesia_8491.html Entre nosaltres 2010 Contra la mort 2011. http://www.proa.cat/ca/llibre/contra-la-mort_13719.html Poesía (1979-2004) 2011. http://www.dvdediciones.com/novedades_poesia_provira.html

Assaig

* Los poemas necesarios. Estudios y notas sobre la poesía del medio siglo, 1996 Cuando siento no escribo 1998. Un assaig sobre la poesia de Gustavo Adolfo Bécquer. http://www.pre-textos.com/escaparate/product_info.php?products_id=328

El sentido figurado,1999 La poesía de Jaime Gil de Biedma 2005. http://www.editorialatrio.es/product/78

Traducció

* Charles Baudelaire, su vida y su obra, 2004. Una traducció de l’obra de Charles Asselinau. http://www.pre-textos.com/escaparate/product_info.php?products_id=797 Vint-i-cinc flors del mal de Charles Baudelaire 2008. http://www.publicacions.udl.cat/index.php?id_product=473&controller=product&id_lang=6 Les roses de Ronsard, Barcelona: Proa, 2009. http://www.proa.cat/ca/llibre/les-roses-de-ronsard_10664.html Traducció de la poesia de Pierre de Ronsard

Discografia Paraula de jazz, Lleida, Satchmo Records, 1999. Amb David Mengual al contrabaix.26

Open Secrets, Lleida, Quadrant Records, 2011.

Premis

* Premi Vicent Andrés Estellés, 1980: Distàncies Jocs Florals de Barcelona, 1985: Amb el temps

Jocs Florals de Barcelona, 1988: Alba i ressaca Premi Carles Riba 2002: La mar de dins Premi Ciutat de Barcelona de narrativa 2008: L’amor boig

BREU ANTOLOGIA POÈTICA

RECORDS DE L’ALTRE MÓN

Se’ns farà llarg el temps. Jo, a l’aitre costat

de la frontera fosca; tu, dintre de la vida;

esperant que la mort ens digui una mentida:

que, al final del futur, tornarem al passat.

Em trobaràs per casa, plorant en un racó

perquè no et pue tocar, fantasma del desig

d’ estar amb tu, inacabable; et seguirà el trepig

de gos del nostre amor, esguerrat, mort de por,

i se t’ajaurà ais peus, mirant-te amb els meus ulls,

que ja no et podran veure; tu li faràs carícies

amb la teva mà jove del temps de les delícies

i arnb la mà trista i sala que passarà aquests fulls.

L’amor et lleparà les ombres de la cara,

tindrà gust de saliva, de carn i flor de sal

la llengua de records del quiet animal,

i jo t’abraçaré amb els meus braços d’ara.

Ens adormirem j unts al llit de l’ enyorança

i a la teva carn viva, impacients, cansats

de ser en mans diferents. Arnb dits carbonitzats,

agafaré la rnà de la teva esperança…

Vindràs com llum negra i blanca, impossible,

com si fossis la lluna del país dels difunts,

i els meus ossos sabran que tornem a estar junts,

i ja no tindran fred en el seu clot horrible.