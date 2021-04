Poetes catalans (317): Josep Francesc Collado Soler

Josep Francesc Collado i Soler va nàixer a Aielo de Malferit, a la Vall d’Albaida, el 1952. És poeta i narrador. Llicenciat en filologia catalana, va ser professor fins la seua jubilació a l’institut de Mislata.

* Es va donar a conèixer a finals dels anys 1980 quan s’emportà el Premi Alaquàs de poesia el 1987 amb el poemari La durada del riure.

* El 1988 va publicar L’ull petit.

* És autor de la novel·la Tot es mou (1990).

* Amb Aigüestortes va ser guardonat amb el Premi de poesia Roís de Corella el 1991. * També és autor d’una col·lecció d’estudis crítics i assagístics sobre literatura, Color de Juny (1994).

BREU ANTOLOGIA POÈTICA

parangó

em dius sí… que m’estimes

i que és un dir sincer

tu m’estimes a mi

com jo t’estime a tu

a la manera meua

que no es exactament

com t’estimava abans

perquè ha canviat

amb els anys com la teua

manera d’estimar-me

durant tots aquests anys

que saps que ens coneixem

i has dit que m’estimaves

jo també sóc sincer

sí… jo també t’estime

Solell mariner, Prec primaveral

Solell mariner

Pescador de l’alba

Nàufrag del deler

Bandoler verí

L’horitzó d’argent

Corona daurada

Ruixa d’entretemps

L’arc de sant Martí

Solell del viver

Hortolà de l’aigua

Generós pirata

Dóna’m el dobler

Solell matiner

A l’albat consola

Omple’m la guardiola

De tresor marí

Plou calma sobre el vespre

Cap de brot

Plou calma sobre el vespre i s’ofeguen els crits.

Els mots fluint als dits els fan ballar en destre

enginy. Plou al carrer i la remor s’escampa

corresponent poder de l’aigua que s’arramba.

Pensament en plaer de tabals vegetals

solitari quefer entre brots virginals

a compartir el rumb ordena la mudança.

S’omple de llum l’estança protegint el terrer:

sola pobra recança de dies i joc vell.

En pa i ordre novell el cor marcit per anys

il·lumina la pell com un solell estrany

i fa saltar el seny ancorat en l’engany.

Plou poc i lentament com la vida s’atansa

el pensament se’n va per la drecera sempre.

Camí fàcil i dòcil, assegut al rastell,

t’observa ell, el vell que riu el teu setembre.