Poetes catalans (313): Lluís Urpinell i Jovaní

Lluís Urpinell-i-Jovani va nàixer a Barcelona el 1953. És un poeta que pertany a la Generació Literària Catalana dels Anys 70.

* La crítica l’ha descrit, sovint, com un escriptor «clàssic» –sobretot per la factura dels seus versos–; l’introductor, a Catalunya, conjuntament amb el poeta Gabriel Ferrater i Soler, de la «intertextualitat» –com palesa, ja, el seu primer llibre, Exili forçós al Walhalla, que fou guardonat amb el Premi de Poesia Salvat-Papasseit / Banca Mora, a Andorra la Vella, l’any 1975–; un outsider; un iconoclasta; un goliardesc, i un nihilista, però també s’ha dit que és «el poeta amb més talent i més menystingut del país».

* Promotor de la cultura catalana i, concretament, de la poesia catalana, d’ençà del 2017 ha anat organitzant i dirigint, mensualment, recitals poètics anomenats Llupolies (Llúpol + Poesia), en què es marida la lírica amb la cervesa i que se celebren en una cerveseria artesana de Barcelona.

* Començà a involucrar-se en el món de la poesia i a escriure’n, cap als 17/18 anys, per, amb Salvador Espriu, «salvar els mots», durant el franquisme, i, alhora, conjuntament amb els altres cofundadors i codirectors de la revista Tarotdequinze, mirà de recuperar de l’oblit els poetes –que encara vindica– J. V. Foix, Josep Palau i Fabre i Joan Vinyoli, que havien romàs força eclipsats, després de l’ensulsiada republicana, per Carles Riba, Salvador Espriu i per la poesia anomenada «realista social».

* Ha donat formació a l’Institut de Ciències de l’Educació (Universitat de Barcelona) i, com a lingüista, ha exercit de corrector-redactor de publicacions al Parlament de Catalunya.[2][8]

Obra publicada

* Edit-clear.svg Exili forçós al Walhalla (Col. Cristalls, núm. 8. Ed. Pòrtic. Barcelona, 1976), obra guardonada amb el Premi de Poesia Salvat-Papasseit 1975). Lerwick (Col. Poesia, núm. 9. 1981). March/Arthur (Col. Poesia, núm. 33 1985). Tractat d’Ofiologia (Col. Óssa Menor, núm. 171. 1995), obra finalista del Premi Carles Riba de l’any 1993.Poemes de Lluís Urpinell-i-Jovani (Antologia 1999). Naips Nous (Col. Alabatre, núm. 6. 2007). Neons (Col. El Taller de Poesia, núm. 199. 2012). Tankes de París 2015.

BREU ANTOLOGIA POÈTICA

SIS PAISATGES SIGNIFICATIUS, DE WALLACE STEVENS, VERSIÓ CATALANA DE LLUÍS URPINELL

I

Un vell seu

a l’ombra d’un pi,

a Xina.

I mira una consolda

blava i blanca

que el vent mou

a ran de l’ombra.

El vent mou la barba del vell.

El pi es mou en el vent.

Així l’aigua fuig

sobre l’herbei.

II

La nit té el color

d’un braç de dona.

Nit: fembra

obscura,

fragant i flexible

que s’oculta.

Una llacuna brilla

com el braçalet

d’una dansarina.

III

Em poso al costat

d’un gran arbre.

Sóc més alt que ell

perquè abasto enllà del sol

amb l’ull

i sento la remor del mar

amb l’oïda.

Però em desplau

la manera com les formigues

entren i surten de la meva ombra.

IV

Quan el meu somni fou prop de la lluna,

el seu blanc davantal

es tacà de llum groga.

Els seus peus s’enrogiren.

Els seus cabells

es cristal·litzaren del blau

dels astres

propers.

V

No tots els ganivets dels fanals

ni els cisells dels llargs carrers

ni els malls de les cúpules

o de les altes torres,

poden gravar

allò que grava l’estel

brillant entre els pàmpols.

VI

Els racionalistes, que duen capells quadrats,

pensen, en cambres quadrades,

mirant al terra,

mirant al sostre,

es confinen

als triangles rectangles.

Si provaven els romboides,

els cons, les línies ondulants, les el·lipses

-com ara l’el·lipse de la mitja lluna-,

els racionalistes durien barrets mexicans.