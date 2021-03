Poetes catalans (311): Josep Lluís Aguiló i Veny

Josep Lluís Aguiló Veny va naìxer a Manacor el 1967. És poeta i empresari.

* Iniciat de ben jove a la poesia amb la publicació de Cants d’arjau el 1986 a l’edat de 19 anys, no va tornar a publicar fins a l’any 2004.

* Amb Monstres guanyà, el 2005, el Premi Ciutat de Palma-Joan Alcover de Poesia en Català del 2004 i el 2006, amb aquest mateix llibre, el Premi de la Crítica en la categoria de poesia en llengua catalana.

* El 2008 guanyà els Jocs Florals de Barcelona amb Llunari i fou nomenat Poeta de Barcelona del 2008 al 2009.

* La seua poesia reunida s’ha traduït al castellà a Visor Libros.

* Alguns dels seus poemes s’han traduït al cors, al francès i al gallec i el seu llibre Llunari ha estat traduït a l’anglès i publicat al Regne Unit.

* És soci de l’Associació d’Escriptors en Llengua Catalana.

Obra publicada

Poesia

* Cants d’arjau. 1986 La biblioteca secreta. 2004 L’estació de les ombres 2004

Monstres 2005 Antologia personal 2007 Llunari 2008 Banderes dins la mar / Banderas en el mar 2017

En antologies

* Entre dos mil·lennis. 16 poetes de les darreres dècades. 2005 Tretze per tres 2006

Los perfiles de Odiseo / Els perfils d’Odisseu (Antología de la poesía joven en las Islas Baleares)2007 Grans èxits (amb Manel Marí, Pere Joan Martorell Castelló, Sebastià Alzamora Martín) 2010 Majorque, l’île aux poètes 2011 Six catalan poets 2013

En traducció

* Monstruos y otros. (Poesía reunida) 2014 (Traducció de Francisco Díaz De Castro)

Lunarium: Arc Publications, 2016 (Traducció d’Anna Crowe) Banderes dins la mar / Banderas en el mar 2017 (Traducció de Francisco Díaz De Castro)

Premis i reconeixements

* Premi Ciutat de Palma-Joan Alcover de Poesia en Català, 2004: Monstres Premio Nacional de la Crítica — poesia catalana, 2006: Monstres Reconeixement de Mèrits de l’Escola de Mallorquí de Manacor, 2007: «per la tasca de creació i difusió de la poesia en llengua catalana» Jocs Florals de Barcelona, 2008: Llunari

BREU ANTOLOGIA POÈTICA

Ells diuen: “fa fosca”

“fa sol”, “…encara hi ha claror”.

I jo només sent calor a la pell

o un vent cru que em ferma

al lloc que ja he deixat