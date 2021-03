Poetes catalans (309): Juli Capilla

Juli Capilla i Fuentes va nàixer a València el 1970. És llicenciat en Filologia Catalana a la Universitat de València, corrector lingüístic i d’estil, traductor, periodista i escriptor.

* Ha dirigit les revistes literàries Caràcters (entre 2006 i 2010) i Espai del Llibre i col·labora en diverses publicacions.

* Ha desenvolupat una llarga trajectòria com a crític literari i col·laborador periodístic a diversos mitjans: Posdata (Levante), El Temps, Lletres Valencianes, Saó, Avui, L’Espill, Llegir, El Punt.

*També ha estat corresponsal al País Valencià de COM Ràdio i del diari electrònic e-noticies.

*L’any 2006 fou publicada la seua primera novel·la L’home de Melbourne (Premi de narrativa Benvingut Oliver 2005 de Catarroja).

* Des de llavors ha publicat diversos poemaris Llibre dels exilis (Premi de poesia Vila de Lloseta 2006), Aimia (Premi Tardor de Poesia de Castelló de la Plana 2007) i L’instant fugaç (Premi de Poesia Ibn Jafadja, 2008).

* El 2009, juntament amb Toni Mollà, va guanyar el Premi Ciutat de València de poesia. El 2000 va guanyar el Premi Miquel Àngel Riera de Poesia per La Casa Buida