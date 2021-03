Poetes catalans (299): Sergi Quiñonero

Sergi Quiñonero va nàixer a Barcelona el 1968. Poeta i artista plàstic, performer; Llicenciat en psicologia i educador social.

* En actiu artísticament des de 1993, any en què va fundar acam (associació cultural d'acció minúscula).

* Es pot seguir la seua trajectòria i obra en diferents antologies i revistes especialitzades de poesia visual, catàlegs i internet.

* Sol exposar de manera individual o col·lectiva, així com se’l pot veure damunt dels escenaris recitant i executant accions poètiques.

* també ofereix xerrades sobre el seu treball. Coordina i exerceix com a comissari des de 2011 de la convocatòria de land art Poblet. Natura i Art.

* Compta amb diverses obres publicades: A. Micropoesía 32. (descarrega http://nanoediciones.com/docs/p032_A_sergiq.pdf); Recerca 1968. La Puça del Petroli 2009, Badalona; Sota les Muntanyes. Haikús, accions i altres poemes. 2009, Poblet; 7 poemes del Natural. 2006, Barcelona; Códigos. 1998.

BREU ANTOLOGIA POÈTICA

https://www.ersilias.com/sergi-quinonero-poeta-visual/

https://www.boekvisual.com/sergi-quinonero