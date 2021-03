Poetes catalans (291): Vicent Alonso i Catalina

Vicent Alonso i Catalina va nàixer a Godella, l’Horta, el 1948. És poeta, traductor i crític literari.Va ser professor de Literatura Catalana a la Universitat de València.

* El 1986 fundà i dirigí la revista literària Daina, que plegà el 1991, i l’any següent impulsà una nova revista, Caràcters, que el 1997 iniciaria, renovada, la seua segona època.

* En aquestes i altres revistes (El Temps, Caplletra) i als diaris Avui, Levante-EMV i El País ha publicat nombrosos articles d’opinió i de crítica literària.

* Al Quadern de l’edició valenciana d’aquest darrer col·laborà amb una columna quinzenal sobre llibres i temes culturals.

* Ha traduït obres de Charles Baudelaire, de Tristan Tzara, i entre el 2006 i el 2008 aparegué la seua traducció dels assaigs complets de Michel de Montaigne en tres volums.

* La seua poesia «mostra el viatge amorós que comporta la creació poètica, viatge per les paraules fins al silenci, per tant, com una forma de coneixement»

* En part ha estat traduïda a l’euskera (Mugaz Handiko Egunsentiak, Pamiela, Iruñea, 1986) per Dani Salaberri.

* Fruit de la seua tesi doctoral dedicada a Ernest Martínez Ferrando ha editat i prologat d’aquest escriptor les obres següents: Entre la poesia en prosa i el conte literari. Sobre la literatura d’Ernest Martínez Ferrando (: PAM, 1992), La trajectòria intel·lectual d’Ernest Martínez Ferrando 1992) i La botiga del llibres vells (2011).

Obres Poesia

* Vel de claredats , 1983. Albes d’enlloc 1985. Ritme de clepsidra 1986. Cercles de la mirada 1998. En l’aspre vent del nou món 2012. Vinces 2016.

Poesia en prosa

* Del clam de Jasó 2002.

Del lamento de Jasón y otros poemas. Traducció al castellà d’Antonio Cabrera , 2008, col·lecció «Calabria».

Assaig

* Les paraules i els dies 2002. Trajecte circular. Notes d’un dietari 2004.

Traduccions

* Charles Baudelaire, Petits poemes en prosa 1984, en col·laboració amb Anna Montero. Charles Baudelaire, Els paradisos artificials 1985. Tristan Tzara, L’home aproximatiu 1986. Charles Baudelaire, El meu cor al descobert i Noves notes sobre Edgar Alan Poe 1993. Michel de Montaigne, Assaigs breus 1993. Charles Baudelaire, L’Spleen de París 1994. Michel de Montaigne, Assaigs llibre I: 2006; llibre II: 2007; llibre III: 2008.

Premis

* Ausiàs March de poesia (1998) Premi de la Crítica Serra d’Or (2006) Qwerty de Barcelona TV (2006) Premi d’Assaig Mancomunitat de la Ribera Alta

BREU ANTOLOGIA POÈTICA

Pèndol d’or

enfront mateix

de la gran festa del foc

el rítmic balanceig del pèndol d’or

i el cicle incert

ritme sobre ritme

de l’espurnall que s’hi emmiralla

temps i foc trenats a frec de nit

espurna

talment l’instant

que viu tan plenament i no perdura.

Estel

és bell l’instant

tan bell com un estel fugaç

breu plenitud amb llum a frec de mort

estel arrap instant

a mig camí entre els silencis

trobe sopluig sota d’un cel

currull d’arraps

savi resum dels dies

Mar

i si dic mar

el vent empeny la nau

cap a l’abric tan dolç de l’altra riba

(al gratacel

vigile el vol de l’au que blancs enllà

ens fa el dibuix del temps i de l’atzar

com un presagi)

quan minve el vent

ens bastarà el silenci

per defugir la immensa solitud?

Laberint

és paraula la vida

vençut silenci

foc que revifa la fullaraca morta

de les hores

sobre les runes del temps la poesia

disposarà de nou l’atzar de tots els somnis

i trobaràs al vell espill dels dies

l’extrem del laberint

Arbre

ara dic arbre

i puc fer niu entre el fullam

com si el verd fosc em preservàs

del blanc desert de gebre

i si el record s’hi complica

sabré que tot abric és breu

i es fon entre els tions dels dies

arbre desig

on és la deu l’ombra de l’altre bosc?