Poetes catalans (27): Rodolfo del Hoyo

Rodolfo del Hoyo Alfaro va nàixer a Barcelona el 1953, tot i que sempre ha viscut a Santa Coloma de Gramenet, ciutat que ha inspirat profundament la seua obra literària.

* Ha publicat llibres de poesia, de narrativa i de literatura infantil i juvenil.

* Té estudis de Dret i d’Art Dramàtic.

* Des del 1990 treballa com a gestor cultural a l’Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet. En aquesta ciutat es va implicar des de molt jove en el moviment associatiu veïnal tot participant durant el franquisme en les comissions de barri i posteriorment en les associacions de veïns. Ha estat també redactor de diversos mitjans locals, especialment de la revista Grama, que va jugar un paper essencial en la lluita per la democràcia i a favor de les reivindicacions populars durant la transició, i també de la revista Poble. Destaca, però, la seva participació en el teixit cultural.

* En 1987 funda el Centre d’Iniciatives Artístiques i Culturals, entitat de vida breu, però que va ajudar a renovar profundament col·lectius com el Cine Club Imatges i el Grup de Teatre Lauta, i que durant dos anys va mantenir una xarxa d’exposicions d’arts visuals.

* En 1996 va fundar l’Associació Colomenca de Literatura.

* És soci actiu d’Òmnium Cultural i també és soci de l’Associació d’Escriptors en Llengua Catalana. Dedica una intensa activitat al foment de la lectura.

* L’any 2012 va rebre el Premi Recvll de narració “Joaquim Ruyra” pel conjunt de relats Llegir al metro.

Obres

Literatura infantil i juvenil

* El secret del planeta Moix 2000 La banda dels catòdics enfurismats 2004 La colla del fantasma Barruf. 2004 La vaqueta Queta 2004 Elisa (adaptació literària) 2004 i 2015 El talismà de l’Ariadna 2005 La font del cedre 2005 De tot cor (amb altres autors i autores) 2007 El capità Barruf i els caçafantasmes. 2009

Un pingüí damunt del televisor 2010 El somriure de la Natàlia 2011 Quin niu més bonic! 2013 El bosc dels somnis perduts 2015 La Lea i el cargol 2016 El sembrador d’estrelles 2017 La noia de la foto. 2020. Només vull ser jo mateix 2021

Narrativa breu

Un gramet d’amor a Santa Coloma i altres relats (amb altres autors). 1996 Els amors furtius 2000

Salou 6 pre-textos VII (amb altres autors). 2011 Llegir al metro. 2013

Novel·la

La darrera carta de Manuel Morón. 2019

Poesia

De miradas imprecisas. 1994 (en castellà) Asuntos Interiores. 1995 (en castellà) Els dits de l’intèrpret. 2003 El caminant a la deriva 2007 Reconstruccions 2017 Per l’escletxa que ens fibla (amb altres autors). 2017

BREU ANTOLOGIA POÈTICA

Com és de dur el dolor

que deixen les coses passades!

I tanmateix la nevada del seixanta-dos

és un somriure d’infant.

I els aiguats una llàgrima llarga

escrita en el silenci dels dies.

LA TEVA VEU FOSCA

Surt de tu sense tu

la teva veu fosca.

Dins la gola

és ombra.

A les mans,

misteri.