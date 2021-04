Poetes catalanes (314): Montserrat Garcia Ribas

Montserrat Garcia Ribas va nàixer a Castellbell i el Vilar, Bages, el 1964, és una poeta i escriptora. Viu a Manresa des del 1972. Llicenciada en Teoria de la Literatura i Literatura Comparada (UB) i en Psicologia (UAB), i diplomada en Magisteri (UAB). Publica articles de crítica a les revistes Núvol i Llavor Cultural i co-dirigeix la col·lecció de poesia Culip a l’editorial gironina Llibres del Segle. Treballa com a psicòloga del treball i les organitzacions.

* L’any 2010 va guanyar el 25è premi del certamen de poesia Bernat Vidal i Tomàs concedit per l’Ajuntament de Santanyí (Mallorca) amb Com l’últim joc de mai, publicat per la desapareguda editorial mallorquina Moll.

* L’any 2013 guanya el 38è Premi Vila de Martorell de Poesia en castellà amb el poemari titulat Luz fue, publicat el 2014 a Girona per l’editorial Curbet.

* El 2018 ha publicat el tercer poemari, Les harmonies fràgils, a Girona amb l’editorial Llibres del Segle.

* A part de poesia, el 2016 va publicar el llibre L’Agrícola Regional, SA: més de 100 anys al servei del Santuari de Montserrat (Publicacions de l’Abadia de Montserrat, 2016).

Poesia

* Com l’últim joc de mai (2010), premi de Poesia Bernat Vidal i TomàsLuz fue (2014), premi Vila de Martorell de Poesia en castellà Les harmonies fràgils (2018)

Altres publicacions L’Agrícola Regional, SA: més de 100 anys al servei del Santuari de Montserrat (2016).

BREU ANTOLOGIA POÈTICA

https://www.regio7.cat/cultures/novetats-editorials/2018/04/19/vull-posar-llenguatge-prova/471144.html