Poetes catalanes (312): Sílvia Amigó i Cuscó

Sílvia Amigó Cuscó va nàixer a Sant Cugat Sesgarrigues el 1965. Escriptora i poeta penedesenca, la seua inclinació i vocació per tot el relacionat amb la creació poètica l’ha dut a organitzar, produir i realitzar recitals poètics arreu del país.

* És autora dels textos de les cançons dels darrers discs del músic i guitarrista Toti Soler.

* L’any 2010 va veure publicat el seu primer llibre de poemes L’ara ets tu i també els textos del catàleg Variacions florals del pintor vilafranquí Fèlix Plantalech.

* Amb el llibre Respirar per la ferida Sílvia Amigó ens porta a concentrar-nos i penetrar en el significat de les paraules amb un llibre entre la poesia i la filosofia. Disset textos per respirar a glopades i frases que cal subratllar amb les ungles.

Obra literària

* L’Ara ets tu. 2010 Respirar per la ferida 2013 Variacions florals. Plantalech; text de Sílvia Amigó Cuscó. Ramon Robert, 2010 Sant Cugat Sesgarrigues de prop. Textos: Sílvia Amigó (coord.), Pep Forns, Daniel Sancho; fotografies: Eduard Amigó, Domènec Freixedes, Agustí Iglesias.2006 Lluís Cercós, Jordi Tort: retrats de present. Diónysos 2001- Núm. 8/9 (estiu 2005), p. 66-72 Ma 2019

BREU ANTOLOGIA POÈTICA