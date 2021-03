Poetes catalanes (310): Viqui López-Amo Calatayud

Viqui López-Amo Calatayud va nàixer a Béjar, Salamanca, el 1950. Va passar la seua infantesa i joventut a Terrassa. Va estudiar lletres en la Universitat Autònoma de Barcelona, sent alumna única en l’especialitat de Filologia Clàssica a la Facultat de Bellaterra. Ha exercit com a professora de diverses assignatures durant quaranta-dos anys, dels quals trenta-sis a l’Escola Pia de Terrassa. L’any 2013, ella i el seu marit es van instal·lar a Girona per raons familiars.

* De ser en el cos és el seu primer llibre de poesia…

«Fa uns anys, en una entrevista a propòsit de la publicació de la seva novel·la titulada Shalimar el payaso, l’escriptor angloindi Salman Rushdie afirmava: “M’esforço per entendre com és el món”. L’afirmació, per més que aparentment simple, és extensa –jo diria, estrepitosament extensa– en la mesura que ultrapassa qualsevol sentit de subjectivitat o de la mera percepció personal. En la mesura que redimensiona un territori que, si bé inicialment atribuiríem a una intimitat, pren l’atribut innegable del vol compartible, del vol universal. Aquesta és una constant que transcorre amb insistència pels versos de Viqui López-Amo. En efecte, esforçar-se a entendre com és el món és esforçar-se, indefectiblement, a entendre tots els llenguatges i cromatismes del món… I entenem que una aventura com la present ressegueix alhora un espai íntim indefugible, un espai que correspon a aquella part d’introspecció innegable que habita en qualsevulla forma d’art. També, per extensió, en la poesia» (del postfaci de r. c-p).