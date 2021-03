Poetes catalanes (308): Raquel Picolo

Raquel Picolo va nàixer a Cerbi, a les Valls d’Àneu. Va residir a Esterri d’Àneu i a Santa Coloma de Gramenet. Va estudiar biologia i es va doctorar en ecologia terrestre. He treballat com a científica en el món universitari i editorial. La ciència l’interessa, les lletres l’han seduït sempre. Ara fa de free lance de l’escriptura creativa i la lectura i viu a Vilassar de mar, zero metres d’altitud, mig poble mig territori metropolità.

* És escriptora, mestra d’escriptura i conductora de clubs de lectura i tertúlies literàries. Ajuda les persones de totes les edats interessades a avançar en l’escriptura creativa i a millorar la comunicació escrita. Les acompanyo en el desenvolupament dels seus projectes literaris, oferint-los recursos tècnics i engrescant-los a escriure i llegir, a trobar la seva veu i la seva via. També ensenya a utilitzar l’escriptura com a una eina terapèutica i per viure millor.

* Ha publicat nombrosos contes en antologies col·lectives. L’últim ha estat Juliana, un relat de gènere negre, al recull Noves dames del crim (2015). Pinzellades d’escriptura creativa (2014) recull part de la seva experiència i filosofia com a professora d’escriptura. A La nit als armaris (2012, 3a edició revisada el 2016), el seu primer llibre de creació literària en solitari, amb contes narrats bàsicament en clau realista, ja hi trobem senyals que apunten subtilment cap al fantàstic que esclata en aquest nou recull de contes.

BREU ANTOLOGIA POÈTICA

M’imagino de xicoteta.

No era una petita padrina sàvia.

La vida saltava davant dels meus ulls i dintre meu.

La vibració salvatge de l’univers

torbava el meu cor menut,

m’amenaçava.

M’imagino els llençols freds i la nit fosca

d’ahir,

de fa mil anys,

d’ara.

https://terrassadigital.cat/tag/raquel-picolo/