Poetes catalanes (306): Carme Raïchs

Carme Raïchs va nàixer a Agramunt el 1942. És reconeguda poeta, pionera en els camps poètics i veïna de Sant Boi de Llobregat des dels disset anys.

* Va crear el primer taller de Poesia a l’escola Salesiana de Sant Boi; va impartir durant vint-i-cinc anys tallers de poesia pels escolars de primària i de secundària, fet que va propiciar uns resultats mai vistos en els Jocs Florals a Sant Boi i a les Valls d’Andorra.

* Va crear i dirigir durant cinc anys el Taller de Nadal Intergeneracional i va realitzar també durant deu anys tallers de poesia per a gent gran.

* Ha estat membre d’un jurat de premis literaris de poesia, relats breus i contes fantàstics, així com també ha participat en diversos programes de ràdio.

* Ha rebut molts premis i reconeixements al llarg de la seua carrera. Entres ells, destaquen el de finalista en els anys 2001, 2003 i 2009 als premis de Reconeixement Cultural del Centre d’Estudis del Baix Llobregat, el Primer premi al Certamen poètic Andreu Trias de l’Hospitalet (2007), Premi de l’Ajuntament de Lleida al Certamen Literari de la Pontifícia i Real Acadèmia Bibliogràfica Mariana (2007), Viola d’Or als Jocs Florals d’Igualada (2007), Flor Natural als Jocs Florals de la Tardor de Barcelona (2009), Englantina d’Or als Jocs Florals de la Tardor de Barcelona (2010), Viola d’Argent als Jocs Florals de la Tardor de Barcelona (2012), Mestra en Gai Saber Dels Jocs Florals de la Tardor de Barcelona (2012) i dos reconeixements de l’Ajuntament de Sant Boi per la tasta de divulgació de la poesia durant tants anys.

* És autora d’una extensa llista d’obres poètiques. A part de poesia, també ha publicat contes per a nens i relats breus.



BREU ANTOLOGIA POÈTICA

EL SILENCI

Vius a dins el Silenci,

reps les hores del dia

quan ben mut, sense rostre,

et besa enamorat.

I t’ensenya el sentit

des noves simfonies

per crear-te un nou viure

que et renovi el paisatge.

Has rebut del Silenci

el regal d’ombres-llum.

El Silenci et revela

la grandesa de l’ésser,

la clau per a gaudir

del teu món lliurement!

Carme Raichs, Atura’t, Abadia, Manresa, 2009

GOTES DE HAIKUS

Gotes de Haikus

fan un mar de silenci

amb llum de lluna.

…

A dins la fosca,

si encetes un somriure…,

estripes núvols.

…

com es navega

en aquest mar del viure

si no hi ha calma?

…

Idees bones;

il-lusions que es cremen

al foc de l’aigua.

…

Neixen paraules

per ser ventres ben fértils

plens de respostes.

…

Soledad blava:

el temps s’enduu les fulles

en aigües grogues.

…

La barca lluita

en ones encrespades.

La calma plora.