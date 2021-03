Poetes catalanes (300): Cinta Mulet

Cinta Mulet va nàixer a Horta de Sant Joan el 1958. Resideix a Tarragona i és mestra de primària. Llicenciada en filologia catalana i hispànica.

* És autora dels reculls poètics La saviesa de l’ombra (Concurs de Poesia Martí i Pol del Barcelones, 1999), Paraula de dona ( 2001), Poemes del sud (2004), Versets per a cantar a un poble (2004), Poemes, pomes i altres verins ( 2005). El monòleg de poesia escènica Qui ha mort una poeta (2007). Aigua dolça (2007), recull de poesia infantil, amb imatges de Laura Gual. Continua amb Contrapunt i Amors d’aire & d’aigua (2007) i Només un fil de llum blanca (2011), amb imatges d’Antoni Torrell. El seu darrer treball ha estat A la llar de mi (015).

* És coautora dels reculls Eròtiques i despentinades, Erato bajo la piel del deseo, o Poemes per a un món millor, entre altres. Ha fet incursions en el camp de la narrativa curta: “Una cobra africana” dintre de Galeria ebrenca i “L’ambigüitat de les fronteres” dintre de La Val de Zafán.

* Ha participat en moltes activitats literàries: Taca d’oli, Un tren de poesia, Festival de Sant Cugat, Jornades de traducció a Farrera, Setmana de poesia catalana a Pancevo (Sèrbia), Veus paral·leles 2015.

* Ha estat responsable de l’organització d’actes d’homenatge a diversos autors (M. Mercè Marçal l’any de la seua mort, darrer homenatge en vida a Gerard Vergés, a Desideri Lombarte, a Espriu, entre altres).

* Algunes de les seves poesies han estat traduïdes al castellà, al serbi i al finlandès Altres han estat musicades per Jesús Fuster o les mallorquines M. del Mar Vanrell i Monica López en l’espectacle Llum de llamp.

BREU ANTOLOGIA POETICA

Sota el cel i entre les muntanyes de cases,

va la volva de pols a córrer món,

ara es posa aquí , ara es posa allà,

xafardera de la gent, vol saber-ho tot:

-què diuen, què pensen-

però mai pregunta, no té llengua,

només escolta, escolta i s’escola…

Amb un peu, peu, diu el piu, piu,

que sí que vol pujar a l’estel.

