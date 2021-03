Poetes catalanes (290): Elvira Prado-Fabregat

Elvira Prado-Fabregat és una actriu, rapsoda, filòloga, que fa recerca literària. Resideix a Banyoles. Va estudiar filologia catalana i anglesa a Universitat Autònoma de Barcelona, i literatura anglesa i francès a la University of Edinburgh.

* Va estudiar el postgrau a la University of Bristol al departament d’art dramàtic, on va completar el seu MPhil.

* Des d’una edat molt jove, ha treballat com a actriu i cantant en molts shows televisius, pel·lícules i obres teatrals.

* Actualment està treballant en el projecte ‘Més lloc per a la fosca’, un musical dramàtic. que pertany a un projecte més ampli que inclou recerca acadèmica, tallers d’escola primària i secundària, així com tallers d’adults i treball comunitari.

* Com a recercadora, presentarà aviat el seu PhD de recerca a la universitat de Barcelona.

BREU ANTOLOGIA POÈTICA