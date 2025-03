Poema Sinera

SINERA

Des del repòs etern de Sinera,

on el cel es fon amb la mar serena,

el vent xiuxiueja versos lírics

i cada ona esdevé un sospir escrit.

Aquí Espriu va somniar la poesia,

pintant en mots la seua melangia.

Les seues rimes viuen, mai no s’apaguen,

com llums ardents que les ànimes sagnen.

Les tombes guarden somnis apagats,

records salats, silencis encantats.

Damunt la costa, la mar bressola,

la vasta marina de bellesa plena.

Les obres de Llimona vetllen,

marbres que l’esperit honoren.

El Desconsol sospira en serenor,

llàgrimes d’art en un món de record.

Els xiprers s’inclinen en reverència,

testimonis d’una vida austera.

Allí, la mar desfila el seu blau pur,

un espectacle etern que crida Vida.

Sinera, baluard de calma divina,

veu en la mar que tot ho germina.

L’horitzó s’estén, promesa infinita,

un reflex de llum, d’ànima ablanida.

Oh mar de Sinera, poètica viva,

al teu so tot bé s’assimila.

Quan el misteri i la pau fan via,

és llavors que recito la teua poesia.