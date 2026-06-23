Poema Sant Joan, flama d’un poble

Quan el sol s’adorm lent sobre la mar antiga
i el solstici encén d’or l’horitzó compartit,
s’aixequen les fogueres com veus dels temps,
i la nit es fa pàtria sota un mateix crit.
Del Canigó davalla una flama que no mor,
travessant valls i planes, illes i serralades;
de mà en mà es transmet com un llegat de foc,
agermanant les terres i les seues mirades.
A Alacant, les Fogueres alcen monuments efímers,
ninots, música i pólvora dansant amb el vent;
i quan arriba la cremà, el foc devora l’ombra
i renaix la ciutat, lluminosa i fervent.
A Ciutadella, els cavalls ressonen dins la plaça,
batec noble i antic d’una festa singular;
la ciutat vibra sencera al compàs de Sant Joan,
com una onada viva que no es deixa aturar.
I a l’Alguer, a la Sardenya, on la llengua encara canta,
el català resisteix entre muralles i mar;
quan la revetlla encén la nit, les paraules es retroben
i el temps sembla aturar-se per tornar a començar.
De les Corberes al Segura, del Cinca fins a terra sarda,
el foc dibuixa ponts damunt les aigües i els camins;
no hi ha frontera capaç d’apagar aquesta flama
que viu en les cançons, en les places i en els vins.
Sant Joan és més que festa:
és la llum d’una cultura,
és la llengua feta espurna,
és l’essència que perdura.
I mentre cremen les rames
i el cel s’omple d’estrelles noves,
els Països Catalans es reconeixen en el foc,
com un mateix cor encès
entre parla, mar i fogueres.
Visca Sant Joan tostemps,
visca la flama que ens agermana,
d’Alacant a l’Alguer,
neix al Canigó, terra catalana.
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