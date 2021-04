Poema L’escola

Amb els ulls closos s’endega la jornada,

el senyor mestre enraona a cada instant,

la biologia com espill del cos humà.

En llengua anglesa ressonen altres cants,

la geografia un gran mapa terrenal,

el català… la parla dolça de Vergés i d’Espriu,

amb versadors grans és quan el cor somriu,

tot i que hi ha qui no la vol parlar!

La filosofia de la vida, l’ideal de l’ensenyança,

el dibuix tècnic i altres ciències perdurables,

l’ensopiment i l’interès es fan companyia,

la recança d’estones amables al pati que treu els mals!

I arriba el profe de mates amb tants nombres,

equacions i tangents que ningú no entén,

la química del cos se’ls va fonent a batzegades.

Tecnologia no és el mot del mòbil inclement,

la història no em queda en la memòria,

la religió és un conte inversemblant.

L’aprenentatge sovint és un llenguatge interminable

els sons austers ja no són de nostre interès.