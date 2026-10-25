Poema La Pàtria dels accents

Hi ha una llengua que brolla de la terra,
del verd ufanós de l’olivera,
de la vinya daurada pel ponent,
del vent salobre que pentina les illes
i de la neu que corona els cims.
Una llengua, mil veus.
La mateixa llum, mil resplendors;
el mateix riu, mil aigües diferents.
Parla dolçament la plana,
amb un accent de blat i remembrança;
el nord murmura entre fagedes,
les illes canten amb la mar als llavis,
i l’Ebre, majestuós, duu en la veu
la pols dels camins i la saba dels segles.
Quin orgull, aquesta música diversa!
Quin tresor de paraules saboroses,
de vocals obertes com finestres,
de consonants que guarden
l’aroma dels pobles mil·lenaris!
No hi ha accent menor baix el cel,
ni cap parla que valga menys que una altra.
Cada veu és una rama necessària,
cada paraula, una pedra de la casa,
cada inflexió, un batec irrepetible.
Que ningú no ens talle les ales
ni ens vulga uniformes els llavis.
La llengua és un arbre de fondes raïls
i rames que abracen horitzons.
Mentre cadascú la diga a la seua manera,
amb la veu heretada dels seus iaios,
el català, antic i sempre jove,
continuarà florint, divers i lliure,
com una pàtria de paraules
que trenca inerts fronteres
i se sent tostemps sencera.
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