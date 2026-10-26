Poema LA DOLÇA LLENGUA, poema a l’estil de la Renaixença

Oh, llengua dolça de la terra mia,
que entre muntanyes has florit gentil,
ets llum eterna que il·lumina el dia,
ets veu del poble, noble i mai servil.
Dels Pirineus fins a la mar blavosa,
ressona el cant dels nostres trobadors;
ets com la flama ardent i gloriosa
que encén les ànimes i els nostres cors.
Ni el temps ni els reis podran mai fer-te callar,
ni el jou estrany podrà apagar ton cant;
mentre una veu et puga proclamar,
viuràs per sempre, català triomfant!
Oh, parla nostra, joia de la història,
que el vent escampe ton nom radiant;
seràs del nostre poble eterna glòria,
la veu dels pares i dels fills, vibrant!
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