Emigdi Subirats i Sebastià

Lletres ebrenques

2 de novembre de 2025
poesia
Poema La Castanyada

La Castanyada

Fulles daurades cauen pel carrer,
l’aire fresc invita al joc de viure.
Les castanyes cremen suaument al foc,
mentre menuts i grans es posen a riure.

Panellets de sabors omplen la taula,
ametlles torrades esperen el seu torn.
Els xiquets corren baix dels estels,
entonen líriques que emanen somriures.

Llums i espelmes brillen a les finestres,
la festa ens crida a viure-la amb joia.
Tardor i tradició es troben de nou,
la Castanyada endolceix la vida.

