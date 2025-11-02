Poema La Castanyada

La Castanyada
Fulles daurades cauen pel carrer,
l’aire fresc invita al joc de viure.
Les castanyes cremen suaument al foc,
mentre menuts i grans es posen a riure.
Panellets de sabors omplen la taula,
ametlles torrades esperen el seu torn.
Els xiquets corren baix dels estels,
entonen líriques que emanen somriures.
Llums i espelmes brillen a les finestres,
la festa ens crida a viure-la amb joia.
Tardor i tradició es troben de nou,
la Castanyada endolceix la vida.
