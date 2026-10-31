Poema La Castanyada

Quan octubre s’adorm amb la boira,
el vent porta remembrances d’altres temps,
tornen les ombres d’una anciana història
entre castanyes, foc i pensaments.
Roma va ser cendra, Grècia, memòria,
les centúries han desfilat lentament;
però encara encenem flames de glòria
Que fan bullir el cor i alimenten la ment.
Les campanes anuncien Tots Sants,
i els morts passegen dins del nostre quefer.
Mengem panellets, castanyes i moniatos sans,
com qui enlaira el nostre voler.
Així, any rere any, quan cau la tarda
la tardor ens reuneix al voltant del foc:
perquè mentre algú recorde aquell qui falta,
ni l’oblit no ho podrà prendre tot.
Des dels temps dels celtes,
quan el foc era ben sagrat,
fins als romans que els difunts honoraven,
la mort ha estat sempre al nostre costat,
com una ombra que travessa els segles.
L’edat mitjana ressona en les campanes,
amb monjos que resaven a la llum dels ciris;
i avui, entre castanyes i tardors llunyanes,
perviuen els costums dels vells imperis.
Perquè ni riqueses, ni reis, ni guerres,
han pogut esborrar l,anhel de les serres.
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