Poema El vent

Oh vent, espectre errant de la intempèrie,
recorres els cims com un déu sense llei,
arrabassant llavors de calma i paciència,
i fent dansar les fulles car et creus el rei.
Et creixes amb bufades d’orgull insolent,
arrencant teulades, llençant pols com pólvora ardent,
i en cada racó on la teua ombra s’arrapa,
tremolen els arbres i el poble s’espanta.
Ets com un tirà disfressat de llibertat,
demagògic bufador de vanitat i tempesta,
i en la teua fúria creus pintar el món de majestat,
si només escampes una temor que encrespa.
Aprèn, vent, que la força sense mesura és vanitat,
i que l’eco de la teua bufada perdura com estèril glòria.
Fes una pausa, murmura amb tranquil·litat,
no tot el cel et pertany, ni pots alterar la història.
