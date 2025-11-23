Emigdi Subirats i Sebastià

Lletres ebrenques

23 de novembre de 2025
poesia
Poema El riu de Casa

Vora l’Ebre, l’hivern fa casa,
una boira fina el riu acaricia.
Les canyes tremolen amb un sospir,
i l’aigua murmura secrets de gel.

El vent glaçat recorre els camins,
trenca la calma entre els arbres nus.
Els ànecs volen amb una dansa lenta,
sobre reflexos d’argent i blaus.

El sol tímid toca la ribera,
i dibuixa ombres llargues de fred.
La terra dorm sota l’escorça blanca,
i l’aire crida i agita el riu.

Aquí, entre roques i aigua quieta,
l’hivern canta el seu himne secret,
i el cor, malgrat el gel que el tanca,
s’escalfa amb el murmuri tan bell.

L’Ebre dorm entre fred i ombra,
l’hivern hi deixa empremtes blanques.
Les rames dels salzes s’inclinen,
tocant l’aigua ben fresca a la riba.

El vent del nord xiuxiueja entre roques,
i les aigües suren lentes, silencioses.
Un moixonet solitari talla el cel gris,
i tot sembla retenir el fresc alè.

El fred punxa els dits i el pensament,
però hi ha calma en la llum que tremola,
i en cada onada que reflecteix el cel
es guarda un misteri de vida adormida.

L’Ebre s’estira entre boires pàl·lides,
i vesteix les roques d’argent.
Els coll-verds volen, silenciosos,
trencant l’aire fred amb crits aguts.

El riu murmura històries antigues,
mentre els salzes deixen anar fulles.
Les passes sobre la riba ressonen,
i el vent porta olors de fang i fusta.

El sol, tímid darrere núvols densos,
dibuixa llum sobre les aigües lentes.
L’hivern és fred, però també serè,
cada racó fluvial guarda un sospir.

