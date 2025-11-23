Poema El riu de Casa

Vora l’Ebre, l’hivern fa casa,
una boira fina el riu acaricia.
Les canyes tremolen amb un sospir,
i l’aigua murmura secrets de gel.
El vent glaçat recorre els camins,
trenca la calma entre els arbres nus.
Els ànecs volen amb una dansa lenta,
sobre reflexos d’argent i blaus.
El sol tímid toca la ribera,
i dibuixa ombres llargues de fred.
La terra dorm sota l’escorça blanca,
i l’aire crida i agita el riu.
Aquí, entre roques i aigua quieta,
l’hivern canta el seu himne secret,
i el cor, malgrat el gel que el tanca,
s’escalfa amb el murmuri tan bell.
L’Ebre dorm entre fred i ombra,
l’hivern hi deixa empremtes blanques.
Les rames dels salzes s’inclinen,
tocant l’aigua ben fresca a la riba.
El vent del nord xiuxiueja entre roques,
i les aigües suren lentes, silencioses.
Un moixonet solitari talla el cel gris,
i tot sembla retenir el fresc alè.
El fred punxa els dits i el pensament,
però hi ha calma en la llum que tremola,
i en cada onada que reflecteix el cel
es guarda un misteri de vida adormida.
L’Ebre s’estira entre boires pàl·lides,
i vesteix les roques d’argent.
Els coll-verds volen, silenciosos,
trencant l’aire fred amb crits aguts.
El riu murmura històries antigues,
mentre els salzes deixen anar fulles.
Les passes sobre la riba ressonen,
i el vent porta olors de fang i fusta.
El sol, tímid darrere núvols densos,
dibuixa llum sobre les aigües lentes.
L’hivern és fred, però també serè,
cada racó fluvial guarda un sospir.
