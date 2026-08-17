Poema El meu poble, Campredó

Campredó, poble fèrtil de l’Ebre,
terra d’aigua i de ribera,
on la llum mediterrània és més antiga
que la memòria dels homes.
Aquí han passat les civilitzacions:
ibers, romans, àrabs,
cavallers de la creu i de l’espasa,
pagesos que coneixien
el secret mineral de la terra.
Encara hi romanen les torres,
austera arquitectura del temps,
esveltes i vigilants,
com si esperessen novament
els genets d’un imperi que ha marxat.
Quantes centúries han vist aquests murs!
Quantes banderes, quants déus,
quantes llengües diferents
han deixat la seua ombra
damunt aquesta plana prodigiosa!
L’Ebre, la llarga fontana,
ha contemplat totes les històries
amb la seua majestat indiferent:
De Tarraco a taifa, regne musulmà,
i després els segles cristians,
els templers, les fronteres,
les guerres i les collites.
Però hi ha una història més secreta:
la dels homes que van posar pedra sobre pedra,
la dels marges de pedra seca,
tan perfectes en la seua pobresa,
tan perdurables com un temple.
Pedra damunt pedra,
sense calç, sense glòria,
i tanmateix més immortals
que tants palaus de reis.
Aquesta és la teua arquitectura:
la pedra, l’aigua, l’horta,
la torre i la memòria.
I ara, després de tants segles,
una paraula nova s’afegeix
a la vella genealogia del poble:
municipi.
Perquè també els pobles
tenen dret a la seua història,
a la seua veu, pròpia i digna.
I mentre el gran baluard
continua mirant el vell Ibruh,
mentre les pedres seques
continuen retenint la terra,
Campredó mira endavant.
Potser perquè sap
que totes les civilitzacions passen,
que Roma passa,
que els templers passen,
que passen els reis i les fronteres,
però hi ha una cosa
que resisteix més que els imperis:
la voluntat d’un poble
de continuar sent.
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