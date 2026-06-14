Poema Diumenge florit

Diumenge de primavera,
amb la llum tendra damunt la pell del matí,
la vida no és cap quimera,
les flors obren els ulls al sol.
La platja s’estén serena,
un llenç d’aigua blava i brisa lleugera;
una ona amb l’altra s’encadena,
sobre l’arena que s’engresca.
L’oci és el pur estat humà,
el temps que s’allarga dolçament,
una conversa lenta i un gelat a la mà,
una mirada perduda en la ment.
Els tarongers deixen anar la flor,
blancor a una retina feliç,
vella i primaveral olor
que reviu en un moment ociós.
Tot sembla florir alhora:
els camps, els jardins, els pensaments.
L’aigua brilla entre reflexos de maragda
i el cel es vesteix dels colors més vells.
És un diumenge fet de llum i de vida,
de verd, de blau i de perfum de fruita;
un instant senzill i humanista
que la primavera ens regala als éssers humans.
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