Poema catalanitat

Catalanitat
No em preguntes com resa el teu cor,
pregunta’m, amb tendresa, el meu nom.
Hi ha una llengua que no alça fronteres,
que fa de la paraula llavor i pont;
abans dels recels i les banderes,
abans de la temor que tot ho corromp.
La terra no escull mai les petjades,
acull qui arriba i qui sempre hi fou;
els iaios hi dormen sota les albes,
i el vent els recorda amb un cant suau.
El blat no pregunta la fe del pagès,
ni el mar la del vell pescador;
el sol encén la mateixa claror
damunt de cada rostre, sense temor.
Som fills d’una mateixa esperança,
d’una mateixa set d’humanitat;
la diferència és dansa, no és venjança,
la catalanitat, fraternitat.
Aquest país no és porta tancada,
és una taula parada amb amor;
sempre hi ha lloc per a una altra mirada,
sempre hi ha pa per a un altre cor.
La catalanitat no és una sang,
ni un cognom escrit en cap paper;
és la voluntat que mai no es cansa
de conrear la llengua i fer-la créixer.
Que ningú ens condemne a escollir
entre la mitja lluna o la creu;
el cel és prou ample per compartir
la fe que cadascú porta dins seu.
El cor té més d’una finestra oberta,
la pell més d’un color i un mateix batec;
quan l’amor és la resposta certa,
cap diferència no esdevé un mur sec.
Hi ha xiquets que juguen pels carrers
sense saber què és una frontera;
fan castells de riure i d’aire fresc,
on no hi ha pobres ni riquesa sencera.
Ells ens recorden, sense dir res,
que el futur neix de la mà estesa.
Si em dius germà, ja som família;
no et preguntaré com anomenes Déu.
Si em dius veí, compartim la vida,
el pa, la plaça i el mateix cel blau.
Si em dius «bon dia» en català,
ja hem començat a sembrar futur;
una casa feta de paraules clares,
on cadascú hi troba el seu recer segur.
I quan la nit ens cobrisca les espatlles
i el silenci esdevinga cançó,
que només ens definisca una paraula:
la dignitat compartida del cor.
Que la fe siga diversa,
que els camins siguen molts,
però que la nostra pàtria més sincera
sigui estimar-nos sense temors.
Perquè abans que la creu o la mitja lluna,
abans de qualsevol origen o destí,
la parla que ens uneix és una:
que ningú té dret a obstruir
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