Poema Andorra (2) les valls immortals

Hi ha una bellesa severa en les teues valls,
Andorra, país de neu i d’alçades,
on la muntanya, en la seua majestat,
sembla tocar la llum més brillant de la terra.
Aquí l’hivern no demana permís:
baixa dels cims amb el seu blanc imperi,
clou els camins, encarcera les fonts
i posa damunt dels penyals el seu emblema.
L’humà, menut davant tanta grandesa,
aprèn la paciència mineral de la pedra,
la tossuderia obscura de les raïls
i aquella fortalesa que forja la intempèrie.
Quan després torna la primavera,
humida i verda, per les feixes antigues;
la terra, fecundada per mans obstinades,
obre l’entranya i lliura el blat als homes.
Quanta vida hi ha en aquestes feixes,
van llaurar contra l’escarpada muntanya,
i cada pam de terra guanyada a l’alçada
va ser una victòria contra el glaç i el temps.
Ben senyorials entre les valls,
s’aixequen les esglésies romàniques:
menuts temples de pedra venerable,
fortaleses de creences davant l’embat de les centúries.
Santa Coloma, amb el seu esvelt campanar,
Sant Climent de Pal, ferm com una torre,
Sant Joan de Caselles, pedra consagrada,
i Sant Martí de Serni, dalt de la serralada.
Quina noblesa en els vostres absis humils,
quin prodigi en els arcs i els campanars!
Pedra damunt pedra, centúria damunt centúria,
heu alçat cap al cel la vostra creença.
Van passar comtes, bisbes, nobles,
també collites, freds, guerres i anys;
però vosaltres, menudes i immortals,
sou un ver símbol del Pirineu.
Andorra ha canviat, com canvia la muntanya
quan la primavera desclou les seues aigües;
ha baixat dels camins cap a les ciutats,
ha encès noves llums en les velles valls.
Que el futur siga ample com les teues valls,
que les ciutats s’enfilin cap a la llum,
que el romànic continue coronant-te,
com la raïl de passat sempre present.
Perquè mentre les neus vesteixin les muntanyes
i els campanars s’alcen a l’horitzó,
Andorra continuarà escrivint en pedra
la seua grandesa, la seua terra i el seu nom.
Us ha agradat aquest article? Compartiu-lo!