Emigdi Subirats i Sebastià

Lletres ebrenques

25 d'agost de 2026
poesia
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Poema Andorra (1)

Entre serralades de llarga història,
envoltada de pedra i guiada pel vent;
cada cim llueix bellesa notòria,
cada vall, grandesa i fonament.

El noble Carlemany, gran de la guerra,
va pujar pels camins blancs de l’hivern,
i en arribar al cor d’aquesta terra
va sentir la veu més antiga que el temps.

Andorra és terra de neu i de pissarra,
de pins que s’eleven envers el firmament;
una pàtria menuda però ben agarrada,
a la vida pagesa, humil i clement.

Després vingueren bisbes i comtes,
senyors de Foix, guardians d’Urgell,
i damunt pergamins, entre muntanyes,
van lligar el destí amb paraules d’argent.

Els Pariatges —la llei redactada—
van segellar la norma contra l’oblit;
i el país, menut com una closca,
va aprendre a ser lliure d’esperit.

Diuen que, quan la lluna és plena,
les valls desperten el seu temps remot,
i les veus dels antics pugen de la terra
com un foc que no s’apaga mai del tot.

Encara avui, quan la nit s’inclina
damunt dels cims, silenciosa i blanca,
la Dama Blanca baixa boirosa
i camina descalça per l’ànima andorrana.

Diuen que la veuen prop d’Auvinyà,
quan la lluna encén els boscos adormits;
potser és la terra que pren forma humana,
retrat de la glòria de pobles eixerits.

Al llac d’Engolasters, quan cau la nit,
les bruixes encara encenen les fogueres;
el vent s’emporta llur cant infinit
que ressona, més vell, per les carenes.

Carlemany dorm entre les teues serres,
els comtes són ombres damunt dels camins,
i les dones blanques, les bruixes i muntanyes
guarden el secret dels teus primers confins.

Car un país no és només una frontera:
és sang, és pedra, és glòria i és arrel.
I mentre hi haja neu damunt la serra,
Andorra alçarà la seua veu cap al cel

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