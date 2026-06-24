Poema A la Creu de Sant Vicent, La Veu de Tortosa (1900)

A la Creu de Sant Vicens de Ferreries
¡O Créu de Sant Vicéns santa y gloriosa!
¡Que n’ ets de nóble y hermosa
Eixecante al bell mitx del póble teu!
Cada volta que ‘t veig tan falaguera,
Paréix que oviro la gentil Senyera
Que ab ayre celestial y riallera
Encoratja y sosté ‘l poble de Deu.
En altre temps, te véya en les marjades,
Masies y encontrades
Cóm iris de la pau pels llauradors;
Y ‘t véya triomfanta á tota térra,
Al mitx de la ciutat, dalt de la sérra,
Per lliurá als cristians de l’ aspra guerra
Del Infern y del vicis temptadors.
Y avuy te contemplo á vóltes en la runa,
Y véig caure una á una
Les créus al cólp del temps ó dels martells;
Y en los camps y en les altes serralades
D’ aquí y d’ allà s’ hi tróben sóls sembrades
Les pedres ja mitx négres trossejades
De la base y cólumna y capitells.
Perxó, sempre que’t veig ayrarte ayrosa
Cóm Guayta gloriosa
En mitx de la ciutat ó en los tóssals,
Mon cór s’ alegra y encisat s’ hi encanta,
Y sento revifarse la fé santa,
Aquèlla fé que ‘ls pobles egeganta
Y que féu nóstres avis inmortals.
A ta sombra benhaurada,
Vespre y matí hi véig jugar
La familia ajogassada
Cóm guvines de la mar.
¡Que ‘n déu sér santa ta essencia,
Quan la flor de l’ ignocencia,
Cóm per cért instint de Deu,
Sóls passa felissa l’ hora
Que juga y salta á ta vóra,
Sota ‘ls brassos de la Créu!
Los matins ab tóch de salva
Te somriu Mitan-Camí;
L’ oratje te dú del Alba
Suaus perfums de romaní;
Mentres saltant de sa branca
Y del teulat á la tanca
Te refilan mil cançóns
Y festives cantarelles
De nóstres hórts les aucelles
Y estóls de jolius moixóns.
Los fadrins que á l’ horta moran,
Si son de cor tortosins,
Te respectan y t’ adoran
Quan passan per aná á dins;
Y en sos camps y fondalades,
Y en les llargues hivernades
Vora ‘l foch sant de la llar,
Recordan ta dólça historia;
Y al foch sant de tanta gloria
S’ encoratjan per lluytar.
Te veneran les vehines,
Les del póble y les del hórt,
A tú resan les fadrines,
Les del camp y les del pórt;
Y quan lo dól y amargura
Lo seu téndre cor tortura,
Enlayran, cóm suau encéns,
Ays del cór y oracións santes,
Téndres sospirs y complantes
A la Créu de Sant Vicéns.
Sota tos brassos vegeres
Nàixe’ y créixe’ ‘l poble teu,
Y aixamplarse en tes riberes
Cóm altre ciutat de Deu;
Y ab tos amórs y armonies
Viu ditxosa Ferreries
De cór nóble y diví zél,
Cóm donzélla afavorida
Que á ta sombra benehida
Sols somnia y busca ‘l cél.
No han faltat ¡Santa Senyera!
En mitx d’ aquést himne etérn,
Fadrins fólls de pit de fera
Que ‘t blasfémin cóm l’ inférn;
Nó són, nó, fills de nóstra hórta,
Són fills que l’ inférn abórta
Per afrontar nóstres córs;
Són famolénca llopada
Per l’ inférn axí llançada
Per robans los teus amors.
¡O fónt del ver consól, Créu sacrosanta,
Que encare vius flayranta!
Continua implorant de Deu inmens,
De les gracies del cél la suau rosada,
Sobre t’ atlética y gentil fillada
De la heróyca ciutat, y l’ encontrada
De lo barri florit de Sant Vicens.
Fés que á la sombra prepotenta, ‘ls dies,
L’ hermosa Ferreries
Vegi felissos rodolar avant:
Y ayros plusió del arbre que l’ alleta
La gran Tortosa, busquí al pas d’ atleta
Tant sols lo bé de Deu que ‘ls córs aquieta,
Deixant la térra y cél amunt juhant.
Qu’ aixina en sos palaus y en l’ ampla encontrada
Seràs, tú, sa corona,
Y Ángel de pau que aixugui los seus plórs;
Y en refórn, per les valls y serralades,
Y en les plasses y viles y encontrades
S’ oirán á tota hora sóls tonades
Que cantin tes grandéses y llahórs.
Guillem.
Tortosa, Janer de 1900.
(1) Lo dia 21 de Mars del any 1410, dia de Divendres Sant, estava Sant Vicens Ferrer predicant á Tortosa de l’atrá banda de les barques y vóra del riu, en un lloch gran y espayós plantat d’ arbres, pera que hi capigués l’ immensa gentada que ‘l desitjava sentir. Ab aquéix motiu, s’omplí de tal manera ‘l pont de les barques de gent, que estant ja plé de góm á góm y disposta pera escoltar lo sermó, de repent s’ escapá del mitx d’aquella munió de persones un crit esgarrifós d’ espant, per veurer que ‘l pont s’ esfonsava ab tant de pes, y les barques totes se cubrien d’aygua. Sant Vicens, al veurer lo gran perill de tants de tortosins, fá la senyal de la Créu, y les barques, que estaven plenes d’aygua, se quedaren desseguida buydes y séques y surant atre volta com ántes sobre l’ Ebre, y ‘l pont que ja’s desfeýa, quedá fort com abans, com si no hagués passat rés, poguent aixina també passar aquéll nombrós auditori á l’atre part de la ribera sens haberhi, gracies á Deu, cap desgracia.
Fins ara fa pochs anys se habia guardat á Tortosa un quadro ab una inscripció alegórica que recordava eix miracle. (Historia de Sant Vicent Ferrer por D. José Sanchis y Syvera Presbítero, part. II, cap. XIX).
Conta ademés la tradició que predicant lo mateix Sant també á la vora del pont de les barques, de sopte pará ‘l sermó; y mirant á cert indret de part d’ allà del riu, exclamá: «Que ‘s créman en lo paller, que ‘s créman en lo paller.» Alguns llauradors, ja fos per curiositat ó per apagar lo foch, corregueren á la part que indicava la mirada del Sant, y trobaren precisament dos miserables que estaven pecant y que moriren de repent per just cástich de Deu.
Are bé: aixecarien tal volta nostres avis eixa Créu de Sant Vicéns en recort d’ algun d’ eixos dos miracles?
Totes eixes gestes miraculóses del Apóstol d’ Europa venen confirmades pels Bolandistes en ses Acta Sanctorum, volúm X de la série y I del més d’ Abril, párrafo IV de sa vida, ab les següents paraules:
«Inde (Barcinone) Dertosam proficiscens (sanctus Vincentius), ob dissolutionem pontis magnam multitudinem a periculo submersionis conservat, et in concione detegit aliquos procul inde peccantes; quæ traductur l. 3, núm. 17, auctore Godefrido Henschenio.»
— (Nota del Autor).
«A la Creu de Sant Vicens de Ferreries» (La Veu de Tortosa, 21 de gener de 1900): religiositat, identitat tortosina i memòria històrica
El poema «A la Creu de Sant Vicens de Ferreries», signat amb el pseudònim «Guillem» i publicat a La Veu de Tortosa el 21 de gener de 1900, constitueix una de les mostres més representatives de l’univers ideològic i cultural del primer catalanisme tortosí. Tot i que no es pot atribuir amb certesa documental a cap autor concret, diversos elements permeten plantejar la hipòtesi que darrere del pseudònim podria trobar-se Francesc Mestre i Noè, fundador i principal animador intel·lectual del setmanari.
La composició presenta trets que coincideixen amb les inquietuds habituals de Mestre i Noè: l’interès per la història local, la defensa del patrimoni religiós, la reivindicació de les tradicions tortosines i una clara voluntat pedagògica. Aquesta possible atribució es veu reforçada per la presència d’una extensa nota erudita que acompanya el poema i que explica l’origen històric de la creu de Sant Vicent Ferrer, amb referències a fonts com els Acta Sanctorum. L’autor no es limita a cantar el monument, sinó que el contextualitza històricament, combinant poesia i erudició.
Sant Vicent Ferrer i el mite fundacional de Tortosa
El nucli simbòlic del poema és la figura de Sant Vicent Ferrer, presentat no només com a figura devocional sinó com a protector espiritual de Tortosa. Segons la tradició recollida en la nota, el dominic valencià predicava l’any 1410 sobre el pont de barques de l’Ebre quan aquest va cedir pel pes de la multitud. Davant el perill, el sant hauria fet el senyal de la creu i les embarcacions haurien quedat miraculosament sostingudes.
La creu de Ferreries commemora aquest episodi i es converteix en símbol material de la protecció divina sobre la ciutat. Així, Sant Vicent Ferrer actua com a figura fundacional i cohesionadora de la identitat col·lectiva tortosina, i la seua presència transcendeix el passat per projectar-se sobre el present.
Aquesta idea es reforça en versos com:
«Y aquella fé que’ls pobles aggeganta
Y que féu nostres avis immortals»
La fe no és només individual, sinó força històrica i col·lectiva.
La creu com a eix simbòlic del territori
La creu de Sant Vicent és representada com un centre simbòlic que estructura el paisatge físic i espiritual de Tortosa i Ferreries. El poema la situa present en camps, valls, serres i espais domèstics, convertint-la en una presència omnipresent que acompanya la vida quotidiana.
«Y en ses camps y fondalades,
Y en les llargues hivernades
Vora l’foch sant de la llar»
La religió, en aquest sentit, no només ocupa l’espai públic sinó també el privat, integrant-se en la vida familiar i rural.
Religiositat, moral i visió del món
El poema reflecteix una religiositat intensa, pròpia del catolicisme de finals del segle XIX, en què la fe és concebuda com a fonament de cohesió social i moral. La creu apareix com a font de consol, salvació i orientació ètica, mentre que el món sense fe és associat al pecat, l’oblit i la decadència espiritual.
Aquesta tensió es fa visible en passatges que contraposen la tradició cristiana amb actituds de blasfèmia o allunyament de la religió, mostrant una visió clarament combativa davant la modernitat secularitzadora.
La creu es converteix així en un «far moral» que guia la comunitat i preserva els valors heretats.
Tortosa com a espai d’identitat col·lectiva
Un dels aspectes més destacats del poema és el seu fort arrelament local. No es tracta d’una composició abstracta, sinó d’un cant profundament vinculat a Ferreries, l’Ebre i la ciutat de Tortosa.
Hi apareixen reiteradament elements del paisatge i de la vida quotidiana:
• els camps i horts
• els llauradors
• les vinyes
• les famílies
• la ciutat històrica
La ciutat és concebuda com una comunitat amb continuïtat històrica i espiritual, definida per la fe compartida i la memòria dels avantpassats.
Aquest enfocament s’alinea amb el projecte cultural de La Veu de Tortosa, que defensava una identitat catalana construïda des de les realitats locals i la dignificació de la llengua.
Dimensió històrica i memòria col·lectiva
El passat ocupa un lloc central en la composició. Els avantpassats són evocats com a «avis immortals» i la història local es presenta com a fonament de la identitat present. La creu funciona com a pont simbòlic entre generacions, garantint la continuïtat de la comunitat tortosina.
Aquesta construcció de la memòria converteix el poema en un instrument de transmissió cultural, on la història no és només relatada sinó viscuda i actualitzada.
Estil literari i recursos poètics
Des del punt de vista formal, el poema s’inscriu plenament en l’estètica de la Renaixença, amb un to solemne, abundància d’apòstrofs, exclamacions i personificacions.
La creu és tractada com un ésser viu:
«¡O Creu de Sant Vicéns santa y gloriosa!»
Aquest recurs reforça la dimensió simbòlica del monument, que esdevé interlocutor espiritual i presència activa en la vida del poble.
També destaca la incorporació de formes lingüístiques pròpies del català tortosí (los, natros, fadrins, llauradors), que reforcen l’arrelament territorial del text i la seua funció de reivindicació lingüística.
Anàlisi mètrica i estròfica
Des del punt de vista formal, «A la Creu de Sant Vicens de Ferreries» s’inscriu plenament en la tradició poètica de la Renaixença tardana, tant per l’elecció dels recursos retòrics com per la seua arquitectura versal, orientada a la solemnitat i a la transmissió moral del contingut.
El poema es construeix majoritàriament amb versos d’art major, amb una clara tendència a formes llargues pròpies de la poesia solemne del tombant del segle XIX al XX. Tot i que la diversitat de registres i la transmissió tipogràfica del text poden introduir irregularitats, el patró general apunta a una combinació de decasíl·labs i alexandrins, molt habitual en la poesia religiosa i patriòtica de l’època.
Aquest tipus de vers permet un desenvolupament discursiu ampli, gairebé oratori, que afavoreix la presència d’apòstrofs, exclamacions i digressions narratives (com la nota històrica sobre Sant Vicent Ferrer). No es tracta, per tant, d’una poesia lírica breu o intimista, sinó d’una poesia declamatòria i exhortativa, concebuda per ser llegida amb solemnitat.
Pel que fa a l’estructura estròfica, el poema presenta una organització flexible, amb estrofes de longitud variable, sovint agrupades per unitats temàtiques més que no pas per un esquema fix. Aquesta llibertat compositiva és típica de molts textos publicats en premsa cultural de l’època, on el criteri principal no era la rigidesa formal sinó l’efecte retòric i doctrinal.
La rima, quan hi és present de manera sistemàtica, tendeix a la consonància, reforçant el to elevat del discurs. Tanmateix, el text alterna passatges amb rima més regular amb d’altres de caràcter quasi prosaic o discursiu, especialment en els moments de descripció històrica o exhortació moral. Això contribueix a crear una sensació d’oscil·lació entre poesia i prosa poètica, molt característica de la literatura catalanista dde raïl erudita.
Un element especialment significatiu és la presència de llargues seqüències d’enumeracions i paral·lelismes sintàctics, que actuen com a recurs rítmic substitutiu de l’estructura estròfica estricta. Aquest procediment reforça la sensació de moviment oratori i dota el text d’un ritme acumulatiu, gairebé litúrgic.
Finalment, cal destacar que la forma del poema no és neutra: la seua mètrica extensa, el to declamatori i la flexibilitat estròfica contribueixen directament a la seua funció ideològica. La creu, Sant Vicent i la ciutat de Tortosa no són només objectes de descripció, sinó elements d’un discurs solemne que busca convocar la memòria col·lectiva i reforçar la identitat comunitària.
Una hipòtesi d’autoria: Francesc Mestre i Noè
La combinació d’erudició històrica, religiositat militant, defensa del patrimoni local i voluntat pedagògica fa plausible la hipòtesi que «Guillem» puga ser Francesc Mestre i Noè o algú molt proper al seu cercle intel·lectual.
Encara que no hi ha proves documentals definitives, el conjunt de característiques del text encaixa amb el seu perfil com a historiador, promotor cultural i ideòleg del primer catalanisme tortosí.
Conclusió
«A la Creu de Sant Vicens de Ferreries» és molt més que un poema devocional. És una síntesi de religiositat, memòria històrica i identitat local. La creu esdevé símbol central d’una comunitat que es defineix per la continuïtat entre passat i present, mentre Sant Vicent Ferrer actua com a figura protectora i fundacional.
En conjunt, la composició reflecteix amb precisió l’univers mental del catalanisme conservador tortosí de 1900: catolicisme, amor pel territori, exaltació del patrimoni i voluntat de construcció identitària. Per això, la possible autoria de Francesc Mestre i Noè continua sent una hipòtesi suggeridora, coherent amb el conjunt de valors i interessos que travessen el text.
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